Lise yerleştirme (LGS tercih sonuçları) açıklandı mı? LGS tercih sonuçları MEB ile ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

LGS tercih işlemleri 29 Temmuz tarihinde sona erdi. E Okul üzerinden yapılan işlemlerin ardından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 takvimine göre; LGS sonuç tarihi de belli oldu. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları (lise yerleştirme) 2020

MEB İLE LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020

MEB tarafından 8.sınıf öğrencileri için uygulanan LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercih işlemlerini yaptılar. Şimdi ise lise tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ile birlikte boş kontenjanlar da açıklanacak. MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?