Milli Eğitim Bakanından açıklama: Okullar ne zamna açılacak? Çocuğum hangi okula gidecek (e-okul giriş sayfası)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim öğretim takvimine göre okullar 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Okulların ne zaman açılacağı konusunda araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dört farklı senaryo üzerinde durulduğunu ifade etti. Senaryolar arasında ilki yüz yüze eğitim, ikinci senaryoda ise hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim fikri söz konusu. Okulların yarı zamanlı olarak açılması da planlar arasında. Milli Eğitim müdürleriyle toplantı yapılacak, burada önemli olan noktanın çocukların sağlığı olduğu defahatla belirtiliyor. Çocuğunuz hangi okula gidecek?
Bir diğer senaryoda yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir arada yürütülmesi öngörülüyor. Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz. Bir başka senaryomuz okulların şehir bazlı olarak açılıp açılamayacağıyla ilgili. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışılır? Burada okulların tam olarak açılması ve tüm öğrencilerin okula devam etmesi senaryosunu birinci, yarı zamanlı açılmasıyla ilgili kısmı ikinci, şehir bazlı açılmasıyla üçüncü senaryodan bahsediyor isek, dördüncü senaryo olarak da okulların hiç açılmaması, tamamen uzaktan eğitimle sürecin devam ettirilmesi senaryosundan bahsedilebilir. Bize düşen hangi senaryo olursa olsun, bunun hazırlığını yapmaktır ve bunu da istişare ile danışarak uzmanlarla, bilim insanlarıyla beraber çalışarak yapıyoruz.
E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.
OKUL KAYITLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.
Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.