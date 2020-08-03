2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, hibrit eğitim sistemi nedir? MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi?

Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve ebeveynin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Bu kapsamda son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılmış, Selçuk konuya ilişkin olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılının bu sene erken başlayacağını ve hibrit eğitim modeli gibi sistemler üzerinde durduklarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tarihte uygulanacak eğitimin detayları ise merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, hibrit eğitim nedir? İlkokul, ortaokul, lise ile okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar…

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı çok açıklamasında "okullar ne zaman açılacak, tarih ertelenecek mi?" şeklindeki sorulara yanıt verirken öte yandan 4 alternatif senaryo üzerinde bulunduğunu bildirmişti. Bu senaryolardan biri de hibrit eğitim modeli olarak karşımıza çıktı…