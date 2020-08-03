2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, hibrit eğitim sistemi nedir? MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi?

Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve ebeveynin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Bu kapsamda son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılmış, Selçuk konuya ilişkin olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılının bu sene erken başlayacağını ve hibrit eğitim modeli gibi sistemler üzerinde durduklarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tarihte uygulanacak eğitimin detayları ise merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, hibrit eğitim nedir? İlkokul, ortaokul, lise ile okullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı çok açıklamasında "okullar ne zaman açılacak, tarih ertelenecek mi?" şeklindeki sorulara yanıt verirken öte yandan 4 alternatif senaryo üzerinde bulunduğunu bildirmişti. Bu senaryolardan biri de hibrit eğitim modeli olarak karşımıza çıktı…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Bakan Selçuk şunları söyledi; "Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek."