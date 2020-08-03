ÖSYM ile DGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı için geri sayıma başlayan vatandaşlar geçtiğimiz hafta yayımlanan DGS sınav yerleri sorgulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda önlisans bölümlerinden mezun olarak eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen öğrenciler katılım sağlıyor. Peki, 2020 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

DGS SINAVI NE ZAMAN, SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Dikey Geçiş Sınavı için DGS sınav yerleri bekleyişi geçtiğimiz hafta son buldu. Sınavın gerçekleşeceği tarihe sayılı günler kala adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan sınav giriş belgeleri ile sınava katılım sağlayacakları ikameti öğrenmek istiyor…