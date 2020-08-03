YKS tercih kılavuzu 2020 yayınlandı! ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları tablosu! YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) bu yıl iki milyonu aşkın adayın katılımı ile gerçekleşti. Sonuçları açıklandı ve gözler tercih işlemlerine çevrildi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanan YKS tercih kılavuzu ve kontenjanlar adaylar tarafından incelenmeye devam ediyor. 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları ve diğer tüm ayrıntılara bu başlık altından göz atabilirsiniz. 2020 ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas tercih robotu ekranına haberimizde yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 2020 YÖK Atlas tercih robotu, tercih kılavuzu ve kontenjanlar!

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR 2020

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler tercih işlemlerine çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu ile adaylar 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları için araştırmalara başladı. Yaptıkları puanlara göre tercih işlemini YÖK Atlas tercih robotu ile yapacak olanlar

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

Dilediği üniversiteye gidebilmenin hayali ile bekleyişe geçen adaylar tercih işlemlerini heyecanla bekliyor. Üniversite taban puanları ise en ufak ayrıntısına kadar adaylar tarafından inceleniyor.