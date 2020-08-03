YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları yayınlandı! ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı

ÖSYM'den iki milyonu aşkın adayın merakla beklediği duyuru geldi. YKS tercih işlemlerinin 6 Ağustos'ta başlayıp 14 Ağustos'ta sona ereceği açıklandı. YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanlarının yanı sıra üniversite taban puanları da belli oldu. 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları tercih işlemleri öncesi incelenmeye başladı. 2020 YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas tercih robotu ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS tercih kılavuzu!

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR 2020

ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu ile adaylar 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları için araştırmalara başladı. YKS tercih kılavuzu ile tercih işlemi öncesi tüm bilgileri edinebilirsiniz.

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

Dilediği üniversiteye gidebilmenin hayali ile bekleyişe geçen adaylar tercih işlemlerini heyecanla bekliyor. Üniversite taban puanları ise en ufak ayrıntısına kadar adaylar tarafından inceleniyor.