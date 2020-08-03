YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları yayınlandı! ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı

ÖSYM'den iki milyonu aşkın adayın merakla beklediği duyuru geldi. YKS tercih işlemlerinin 6 Ağustos'ta başlayıp 14 Ağustos'ta sona ereceği açıklandı. YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanlarının yanı sıra üniversite taban puanları da belli oldu. 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları tercih işlemleri öncesi incelenmeye başladı. 2020 YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas tercih robotu ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve YKS tercih kılavuzu!
ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu ile adaylar 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları için araştırmalara başladı. YKS tercih kılavuzu ile tercih işlemi öncesi tüm bilgileri edinebilirsiniz.
Dilediği üniversiteye gidebilmenin hayali ile bekleyişe geçen adaylar tercih işlemlerini heyecanla bekliyor. Üniversite taban puanları ise en ufak ayrıntısına kadar adaylar tarafından inceleniyor.
YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇTİĞİMİZ YILIN ÜNİVERSİTE TABAN PUANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS KONTENJAN KILAVUZU
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."
Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan almaları halinde tercih edebilecek. yükseköğretim programlarını ise 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan almaları halinde yapabilecek.