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Başkanı açıkladı Saraç açıkladı: 200 üniversite katılacak, 4 Ağustos’ta başlıyor!

Başkanı , üniversite tercihi yapacak adaylar için 200 üniversitenin katılacağı sanal bir fuar tertiplediklerini belirterek, “İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz”dedi. Fuar 4 Ağustos’ta başlıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 3.8.2020 17:02 ABONE OL
YÖK Başkanı açıkladı Saraç açıkladı: 200 üniversite katılacak, 4 Ağustos’ta başlıyor!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihlerinde bir sanal fuar düzenleniyor.

"Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla düzenlenen Fuarla YÖK, öğrencilere, Kovid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekler; öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirebilecekler.

SUNULAN İMKANLARIN ANLATILMASI HEDEFLENİYOR

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği Fuar'a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

YÖK'ün, üniversite adaylarının tercih süreçlerini kolaylaştırmak üzere hizmete soktuğu ve üniversite adaylarının öğrenim görmeyi düşündükleri programlar hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekleri YÖK-ATLAS uygulamasının yanı sıra şimdi bütün yükseköğretim kurumlarını bir araya getirdiği bu sanal Fuarın öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç sanal fuar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saraç şunları söyledi:
Sevgili öğrenciler, öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz.

İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz.

YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz.

Bu Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

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YÖK Başkanı açıkladı Saraç açıkladı: 200 üniversite katılacak, 4 Ağustos’ta başlıyor!
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