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Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve toplandı

Kurul, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

AA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 19:32 Son Güncelleme: 4.8.2020 19:42 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplandı.

Toplantının ardından Kurul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kurulumuz bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı üniversitelerimiz bünyesinde açılmış bulunan açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadesine yer verildi.

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Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplandı
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