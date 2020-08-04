Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?

Büyük bir merakla beklenen üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bilindiği üzere corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemi şekilde eğitim öğretim devam etmişti. Üniversitelerin bahar döneminin uzaktan eğitim olarak yapılmasının ardından yeni dönemde üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıt bulması bekleniyor. Peki; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için gözlerini YÖK'e çeviren öğrenciler gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Normal şartlarda Eylül ayında açılması beklenirken bu yıl için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
YÖK ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2020
2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
YÖK: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜKSELTİLDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (KovidKovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."