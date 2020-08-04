Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?

Büyük bir merakla beklenen üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bilindiği üzere corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemi şekilde eğitim öğretim devam etmişti. Üniversitelerin bahar döneminin uzaktan eğitim olarak yapılmasının ardından yeni dönemde üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıt bulması bekleniyor. Peki; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için gözlerini YÖK'e çeviren öğrenciler gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Normal şartlarda Eylül ayında açılması beklenirken bu yıl için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.