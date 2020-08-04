KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatsız memur alımı KPSS 2020/1 sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından alınan KPSS 2020/1 tercihleri bugün sona erdi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan pozisyonlarda hizmet vermek isteyen adaylar ÖSYM resmi sitesi üzerinden kendi bilgileri ile giriş yapmalarının ardından yerleştirme başvuru işlemlerini son günde de tamamladı. Peki, Mülakatsız memur alımı ile KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatsız memur alımı KPSS 2020/1 başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar…

MÜLAKATSIZ MEMUR ALIMI İLE KPSS 2020/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu, kurum ve kuruluşlarında, belediye ve üniversitelerde yapılacak olan mülakatsız memur alımı başvuruları bugün itibarıyla ÖSYM tarafından başlatıldı. Ve başvurular 4 Ağustos tarihinde sona erdi. KPSS 2020/1 başlığı altında gerçekleşen tercihler için adayların araştırmaları hız kazandı…