MEB ile 2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçları için beklenen tarih duyurusunu yayımladığı takvim ile gerçekleştirdi. Bu kapsamda Açık lise öğrencilerinin katıldığı 2. Dönem sınavlarının Ağustos ayında belirtilen tarihte erişime açılacağı bilgisi verilirken öğrenciler konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…
25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanan AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama MEB tarafından yapıldı. Bu durumda sonuçların Ağustos ayında belirtilen tarihte erişime açılacağı biliniyordu. Öğrenciler soru ve cevapların kısa zaman içerisinde yayımlanmasını bekliyor…
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından duyurulan tarihler doğrultusunda sonuçların 17 Ağustos tarihinde erişime açılacağı bildirildi...
Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.
Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.