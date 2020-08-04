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2020 takvimi ile tercihleri ne zaman başlıyor? () YKS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercihleri için geri sayıma başladı. tarafından açıklanan tarihler doğrultusunda gerçekleşecek olan tercih işlemleri sonrası vatandaşlar kendi puanlarına uygun olarak yerleştirilecekleri okullarda eğitimlerine başlayabilecek. Peki, ÖSYM 2020 takvimi ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ile YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 19:47 ABONE OL
ÖSYM 2020 takvimi ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite tercihleri YKS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

tercihleri için milyonlar geri sayıma başladı. 2020 üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile kılavuz yayınlanmış ve adaylar kendi puanlarına uygun üniversiteler için tercihlerini listelemeye başlamıştı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? YKS nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte o tarih!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercihleri için milyonlarca YKS adayının geri sayımı sürüyor. Adaylar sınav sonuçlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmelerinin ardından şimdi ise tercihlerini sistemi üzerinden gerçekleştirecek ve böylece maraton sona erecek…

ÖSYM 2020 takvimi ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite tercihleri YKS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

ÖSYM, GÜNCEL YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU'NU YAYIMLADI

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

, 21 Temmuz'da 2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM 2020 takvimi ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite tercihleri YKS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. 'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM 2020 takvimi ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? (Üniversite tercihleri) YKS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?
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