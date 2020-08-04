ÖSYM 2020 takvimi ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? (Üniversite tercihleri) YKS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri için milyonlar geri sayıma başladı. 2020 üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile kılavuz yayınlanmış ve adaylar kendi puanlarına uygun üniversiteler için tercihlerini listelemeye başlamıştı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte o tarih!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercihleri için milyonlarca YKS adayının geri sayımı sürüyor. Adaylar sınav sonuçlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmelerinin ardından şimdi ise tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirecek ve böylece maraton sona erecek…