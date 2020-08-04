ÖSYM 2020 takvimi ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor? (Üniversite tercihleri) YKS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri için milyonlar geri sayıma başladı. 2020 üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile kılavuz yayınlanmış ve adaylar kendi puanlarına uygun üniversiteler için tercihlerini listelemeye başlamıştı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte o tarih!
Üniversite tercihleri için milyonlarca YKS adayının geri sayımı sürüyor. Adaylar sınav sonuçlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmelerinin ardından şimdi ise tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirecek ve böylece maraton sona erecek…
ÖSYM, GÜNCEL YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU'NU YAYIMLADI
YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.
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