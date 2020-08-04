2020 DGS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? ÖSYM ile DGS sınav yerleri sorgulama ekranı!

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2020 sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? ile DGS sınav yerleri sorgulama ekranı!

Üniversitelerin önlisans programlarından mezun olan vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşımak amacıyla katılım sağladığı 2020 sınavı için geri sayım başladı. Sınav yerleri geçtiğimiz haftalarda tarafından açıklanmıştı. Peki, DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:56 Son Güncelleme: 4.8.2020 17:56 ABONE OL
ÖSYM ile 2020 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı için geri sayıma başlayan vatandaşlar geçtiğimiz hafta yayımlanan sınav yerleri sorgulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda önlisans bölümlerinden mezun olarak eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen öğrenciler katılım sağlıyor. Peki, 2020 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

DGS SINAVI NE ZAMAN, SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Dikey Geçiş Sınavı için DGS sınav yerleri bekleyişi geçtiğimiz hafta son buldu. Sınavın gerçekleşeceği tarihe sayılı günler kala adaylar tarafından yayınlanacak olan sınav giriş belgeleri ile sınava katılım sağlayacakları ikameti öğrenmek istiyor…

ÖSYM ile 2020 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

DGS NE ZAMAN? DİKEY GEÇİŞ SINAVI TARİHİ

sınav takvimine göre, 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

'den gelen son dakika açıklaması şöyle;

"09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM ile 2020 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

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2020 DGS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? ÖSYM ile DGS sınav yerleri sorgulama ekranı!
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