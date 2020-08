ABD ve Kanada’dan çift diploma şansı

Pandemi nedeniyle, dünyada dolaşım bir süreliğine ertelenmiş olsa da, dünya vatandaşı bilim insanları çözüme en yakın kişiler olarak her gün umudumuzu tazeliyor. 70 ülkede 700'den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerden biri olan Yeditepe Üniversitesi, bu yıl ABD ve Kanada'da iki üniversite ile daha yaptığı çift diploma anlaşmasıyla öğrencilerini dünya vatandaşı olma hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Yeditepe Üniversitesi fen-edebiyat fakültesi fizik bölümünün ABD'deki Coe College ile yaptığı anlaşmaya göre öğrenciler ilk 2 yıl Yeditepe Üniversitesi'nde sonraki iki yıl ise Coe College'da eğitim alarak fizik alanında iki üniversitenin diplomasını almaya hak kazanıyor. Yeditepe Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi ekonomi bölümünün Kanada'nın Huron Üniversitesi ile yaptığı çift diploma programına göre de bu bölümü tercih eden Yeditepeliler, 2 yıl Yeditepe Üniversitesi'nde, sonraki 2 yıl da Huron Üniversitesi'nde eğitim alarak ekonomi alanında iki diploma sahibi olma fırsatı yakalayacak.Yeditepe Üniversitesi'nin, dünya genelinde 70 ülkede 700'den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması bulunuyor. Üniversitenin ayrıca işletme bölümünün ABD'deki University of North Carolina Wilmington'la uluslararası işletme yönetimi bölümünün Almanya Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'yle çift diploma ve matematik bölümünün Kanada Ontario Üniversitesi ile değişim anlaşması bulunuyor. Diğer fakülte ve bölümleri için dünyanın çeşitli üniversiteleriyle çift diploma anlaşması hazırlıkları devam eden Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı birçok ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşması ile öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma olanağı sunuyor.Yeditepe Üniversitesi'nde, "Üniversite- Sanayi-Kamu" işbirliği yapısı en verimli şekilde işletiliyor. Bu üçlü sistem, üniversitede üretilen bilimin teknolojiye ve ürüne dönüşmesinde önemli rol oynarken diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirlikleri, staj ve eğitim uygulamaları öğrencilerin iş dünyası ile kampüste tanışmasına olanak tanıyor. Öyle ki iş dünyası ile gerçekleştirilen projelerle meslek hayatlarının kısa bir simülasyonunu yaşayan öğrenciler, projesinde çalıştıkları şirketlerde kariyerlerine devam edebiliyor. Mezunların yaklaşık yüzde 60'ı hemen mezuniyet sonrasında, diğerleri ise mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş bulabiliyor. Alanlarında aldıkları eğitimle tam donanımlı ve yetkin olarak mezun olan Yeditepeliler, aldıkları eğitimin avantajını kullanarak kısa sürede pozisyonlarında yükselebiliyor.Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı'ndan geçen Yeditepe Üniversitesi, eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescilliyor. Yeditepe Üniversitesi ayrıca dünya üniversiteler sıralamalarında da yerini alıyor:Sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda dünyanın en iyi 90 üniversitesinin temsil edildiği Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı'nın (ISCN) üyesi.Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi.Üniversitelerde sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk ve tek derecelendirme kuruluşu olan UI GreenMetric'in (Yeşil Ölçüm) 2017, 2018 ve 2019 değerlendirmesinde, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda.2019 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması, "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu" açısından birinci sırada.Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019 ve 2020'de Asya Üniversiteleri sıralamasında (Asia University Ranking), 351-400 aralığında.Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019 ve 2020'de Genç Üniversiteler sıralamasında (Young University Ranking), 351-400 aralığında.Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2020'de Dünya Etki Sıralamasında (The Global Impact Ranking), 401-600 aralığında.Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019' da Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında (Emerging Economies Ranking).351+'da.Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması; 2019' da Klinik, Klinik Öncesi ve Sağlık sıralamasında (Clinical, Pre-Clinical & Health Sciences) 601+'da.