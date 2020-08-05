Adaylar 24 tercih yapacak

Pandemi gölgesinde gerçekleştirilen üniversite maratonu tamamlandı. Sırada tercihler var. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Adaylara toplam 24 tercih hakkı tanındı. Bu yıl üniversitelerdeki kontenjanlar yüzde 1,36 artırılarak 845 bin 909 olarak belirlendi. Açıköğretim programlarıyla birlikte bu sayı 997 bin 259 oldu. Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150 kontenjan verildi. KKTC ve diğer üniversitelerde ise kontenjanlar 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 oldu.Kontenjan artışları ihtiyaç doğrultusunda, sektörün görüşleri alınarak planlandı. Bu kapsamda mühendislik kontenjanları düşürüldü. Geçen yıl 77 bin 460 olan mühendislik programlarının kontenjanları bu yıl 71 bin 244'e geriledi. Örneğin geçen yılki inşaat mühendisliği toplam kontenjanları 12 bin 70 iken bu yıl 8 bin 271 olarak belirlendi. Bazı sağlık programlarındaki kontenjanlar ise şu şekilde gerçekleşti: Tıp programında 16 bin 448, diş hekimliğinde 7 bin 752, eczacılıkta 3 bin 893, ebelikte 4 bin 74 , hemşirelikte ise 16 bin 239.Hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen yıl 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu yıl için 125 bin oldu. Bu yıl hukuk fakültelerine kayıt olacaklar için önemli bir değişiklik daha söz konusu olacak. Yeni YÖK'ün son 5 yıldır üzerinde durduğu ve gündemde tuttuğu "meslek icra sınavı" da bu yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak. Hukuk fakültelerinin kontenjanları bu yıl 16 bin 327 olarak belirlenmiştir.Bu yıldan itibaren eczacılık ve diş hekimliği programlarına da başarı sıralaması şartı getirildi. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, diş hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.Vakıf üniversiteleri programlarına ilk yüzde 10 dilimde yer alan öğrenciler tam burslu yerleşiyordu. Fakat bu oran bu yıl yüzde 15'e çıkarıldı. Bu değişiklik, 5 bin öğrenciye daha tam burslu okuma fırsatı verecek. Burs oranları ile ilgili diğer önemli değişiklik de vakıf üniversitelerinde yüzde 75 indirim oranının kaldırılması oldu. Vakıf üniversitelerinde sadece yüzde 50 ile yüzde 25 indirim oranlarından biri seçilecek.