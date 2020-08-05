Araştırarak öğrenme merkezi

2010 yılında İstanbul'da kurulan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin (FSM) bünyesinde farklı amaçlarla faaliyet gösteren 17 araştırma ve uygulama merkezi yer alıyor. Her bir merkez konumlandığı alanla ilgili bilgi ve ürün üreterek topluma değer katıyor. Araştırma merkezlerinde AB, TÜBİTAK ve İSTKA gibi örgüt ve kurumların destekleriyle yürütülen özel projeler bulunuyor. Üniversitede bugün 18 lisans, 6 önlisans ve 35 lisansüstü programı ile eğitim-öğretime devam ediyor. Üniversite bugün 5 bin lisans, 938 önlisans ve 822 lisansüstü öğrencisi ile toplam 6 bin 760 öğrenci, 5 bin 170 mezun, 334 akademisyen ve 230 idari çalışanla akademik ve entelektüel hayatın farklı noktalarında güçlü ve özgün bir duruşu temsil ediyor.FSM'de YKS puanına dayalı üniversiteye giriş bursu kapsamında tam burs, yüzde 50 burs ve yüzde 25 burs imkânının yanı sıra teşvik ve destek bursları da veriliyor. Üniversite, "Yükseköğretim Kurulu Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2019"a göre 70 vakıf üniversitesi arasında burslardan faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu ilk 5 vakıf üniversitesi arasında yer alıyor. Öğrencilerin yüzde 95'i burslu olarak eğitim görüyor. Erasmus'ta 33 ülkeden 59 üniversiteyle, diğer değişim programlarıyla ise 29 ülkeden 56 üniversite ile anlaşması bulunuyor.