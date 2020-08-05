DGS sınav giriş belgesi sorgula: 2020 DGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Dikey Geçiş Sınavı başvurularının ardından DGS sınav giriş belgesi merak edilmeye başlandı. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler çalışmalarına hız kazandırdı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav öncesinde sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulanmaya başlandı. Buna göre, DGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2020 DGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM tarafından DGS sınav tarihi belli oldu. 9-17 Haziran'da başvuruları sona eren Dikey Geçiş Sınavı DGS sınavları 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak.
ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta uygulanacak olan DGS sınav giriş belgesi yayınlandı.
İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.