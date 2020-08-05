Doğu’nun ilim merkezi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilim yuvalarından biri olan Ardahan Üniversitesi sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da büyümeye devam ediyor. Şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlama amacından hareketle her yıl üniversitede yeni bölümler açılıyor. Açılan bölümler istihdama yönelik olup, özellikle ön lisans programlarımız lisans tamamlama fırsatı sunan programlardan oluşuyor. Bu doğrultuda üniversitemiz bünyesinde son 4 yıl içinde 29 yeni bölüm açıldı. Bunlar içinde bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü tercih edip kayıt yaptıran ve puan sıralamasına göre ilk 20 içinde yer alan öğrencilere Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı tarafından başarı şartlarını devam ettirmeleri halinde 4 yıl boyunca aylık 400 TL burs verilecek.Üniversitede öğrencilerin kampüs alanında verimli ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak projeler de hayata geçiriliyor. Eylül ayında faaliyete geçecek olan spor kompleksi ve öğrenci yaşam merkezi öğrencilere birçok sosyal ve kültürel alanda etkinlik imkânı sağlayacak. İçerisinde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, bowling salonu, buz pateni pisti, fitness salonu bölümlerini kapsayan, ilde sportif faaliyetlerin yürütülebileceği ve öğrencilerin birçok ihtiyacını giderebileceği alanlardan oluşuyor. Yine Eylül ayında faaliyete geçecek olan Âşık şenlik kültür merkezinde aynı anda farklı salonlarda konferans ve etkinlikler yapılabilecek.Proje geliştirme ve koordinasyon ofisi, çalışmalarına öğrencileri de dâhil ederek şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik projeler üretiyor. Merkezi araştırma laboratuvarı uygulama ve araştırma merkezinin yaptığı diğer analizlere ek olarak gerekli altyapı hazırlıklarını tamamlamasının ardından, Ardahan'ın önemli iki ürünü olan bal ve peynir analizi de yapılmaya başlandı. Sürekli eğitim ve uygulama merkezinde verilen kurslar ve hayata geçirilen projeler ile Ardahan'ın ve öğrencilerin gelişimi destekleniyor.