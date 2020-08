Eğitim teknolojilerinde gururlandıran başarı

Dünyanın her bölgesinden 100 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veren eğitim teknolojileri ve çözümleri şirketi Blackboard 15 yıldır yaptığı Catalyst Ödülleri'nde bu yıl "Öğretme ve Öğrenme Kategorisi"nde MEF Üniversitesi'ne ödül verdi. ABD'den Johns Hopkins University'nin de içinde bulunduğu dünyanın farklı coğrafyasından 10 üniversitesi ile birlikte bu ödülü alan MEF Catalyst 2020'de Türkiye'den ödül alan tek üniversite oldu. Blackboard yetkilileri, bu ödülün, MEF Üniversitesi'ne eğitim deneyimini olumlu yönde etkilemek adına, teknoloji kullanımı, esnek, uzaktan ve çevrimiçi, aktif eğitimi benimseme ve uygulamadaki başarısı nedeniyle verildiğini iletti.MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin "MEF Üniversitesi, algısı farklı çalışan yeni kuşağın öğrenme süreçlerine uygun yenilikçi eğitim öğretim ve aktif öğrenme modeli olan Flipped Learning (ters yüz öğrenme) ile 2014 yılında kurulan üniversitedir. Üniversitemiz 6 yıllık deneyimlerini 3 uluslararası kitap olarak yayımlamıştır. 3'üncü kitap The New University Model (Yeni Üniversite Modeli) adıyla 2019'da Amerika'da yayımlandı. MEF Üniversitesi'nde Flipped, Adaptif, Dijital ve Aktif Öğrenme yöntemleriyle öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimleri daha iyi sağlanır ve öğrenciler 21. yüzyıl yetkinliklerine hazır olarak üniversiteden mezun olurlar. Öğrencilerimizin yükseköğretim süreçlerinde yenilikçi bir yol izlenmekte ve teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapılmaktadır. Yapay zekâ destekli ve adaptif öğrenme uyumlu dijital kaynaklar ile öğrencinin öğrenme hızına göre şekillenen alt yapının ülkemizde kurumsal olarak kullanıldığı tek üniversite MEF'tir" dedi.