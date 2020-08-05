İESU’da 3 yeni bölüm

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) güçlü akademik kadrosu ve yeni programları ile nitelikli büyümesini sürdürüyor. 2020-2021 Akademik Yılı için hazırlıklarını tamamlayan İESU bünyesindeki 2 fakülteye 3 yeni lisans bölümü ekledi. İşletme ve yönetim bilimleri fakültesindeki havacılık yönetimi ve lojistik yönetimi bölümlerine, mühendislik ve mimarlık fakültesinde ise endüstri mühendisliği bölümüne bu yıl ilk defa öğrenci alacak. Yeni açılan bu bölümlerden havacılık yönetimi ve endüstri mühendisliği bölümleri yüzde 50 indirimli ve burslu olarak, lojistik yönetimi ise tamamı burslu olarak öğrenci kabul edecek.İESU Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak "Üniversiteler sadece birer okul değil, aynı zamanda üretim kuruluşlarıdır. Çalışma alanımız son derece geniş. Üniversite, sanayi ve üretimi temsil ediyor. Bu iki faktörü bir araya getirmenin sonsuz yolu var. Bu bağlamda amacımız bunların bir kenarından başlayarak, pozitif sonuçlar elde ederek, bir kıvılcımı yakalayabilmektir. Bu çalışmaları başarabilirsek, başka kurum ve kuruluşlara örnek olacaktır. Yaptığımız bu anlaşmayla üç türde çalışma yürüteceğiz. Bunlardan birincisi eğitim, ikincisi danışmanlık alanı. Bu alanla, fabrikada danışmanlık ihtiyacı olduğunda hocalarımız çalışmalar yürütecek. Üçüncü adım ise proje yapma olacak. TÜBİTAK da dâhil olmak üzere birçok proje bu alana giriyor. Ayrıca bu iş birliği öğrencilerimiz içinde çok önemli olacak. Bu protokol sayesinde öğrenciler staj ve iş imkânı bulma konusunda çok daha rahat olacakla" dedi.İESU'da "Öğrencinin parası öğrenciye" anlayışıyla öğrencilerinin yüzde 99'u en az bir burstan faydalanıyor. Öğrencilerine geniş ve kesintisiz burs imkânları sağlayan İESU'da spor, kültür ve sanat başarı bursu, akademik başarı bursu, çift anadal/yandal bursu, yatay geçiş bursu, şehit ve gazi bursu, kardeş bursları ve tercih bursları olmak üzere çok sayıda burs imkânı bulunuyor.2020 tercih döneminde TYT/AYT sınavları sonucuna göre ücretli ve yüzde 50 lisans veya ön lisans programlarını ilk 5 tercihi arasında yapan ve bu ilk 5 tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden yüzde 10 ile yüzde 40 oranında indirim sağlanacak. Ayrıca ilk 3 tercihinde ücretli lisans ve önlisans programlarını tercih ederek yerleşecek öğrencilere de yüzde 20 oranında tercih indirimi sağlanacak.