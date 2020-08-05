İlk 5 tercihe ek yüzde 40 burs

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı olarak 2017'de Girne'de kurulan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencilerinin uluslararası sanat, tasarım ve iletişim ağının parçası haline gelmesini hedefliyor. Son teknoloji ile donatılmış 11 atölye, 6 stüdyo ve 3 laboratuvarıyla öğrencilerine edindikleri tüm teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmelerini sağlayan yaratıcı bir öğrenme ortamı sunuluyor. Üniversite'de sanat fakültesinde plastik sanatlar, fotoğraf, seramik, film tasarımı ve yönetimi bölümleri, tasarım fakültesinde mimarlık, iç mimarlıkve çevre tasarımı, endüstriyel tasarım bölümleri, iletişim fakültesinde ise görsel iletişim tasarımı ile yeni medya ve iletişim bölümleri bulunuyor. Geleceğin iş garantili bölümlerini bünyesinde barındıran ARUCAD'te tekstil ve moda tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları, sahne sanatları ve müzik bölümlerinin açılması planlanıyor. Tüm bölümlerde yüzde 100'e varan ÖSYM bursları bulunuyor. Ayrıca ilk 5 tercihe ek yüzde 40 tercih bursu verilecek. ARUCAD'ın bölümlerinden birincilikle mezun olanlar, işe yerleştirilme garantisine de sahip. Öğrencilere üniversitenin kurucusu Arkın Grup ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde ve özel kurumlarla sağlanan işbirlikleri ile staj ve işe başlama imkânı sunuluyor.ARUCAD sanat fakültesi öğrencilerine Manchester Metropolitan Üniversitesi'ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasına dayanan öğrenci değişim programı ile çift diploma fırsatı sunuluyor. Manchester School of Art, Birleşik Krallık'taki Üniversiteler Rehberi 2020'ye göre, İngiliz üniversitelerinin en iyi 10 sıralamasında yer alan ve İngiltere'nin en eski ikinci sanat ve tasarım okulu.Yüksek kapasiteli üretim olanaklarına sahip atölyelerin desteğiyle gerçekleşecek olan uygulamalı dersler, öğrencilerin el becerilerini gerektiği gibi geliştiriyor. ARUCAD'da öğrencilere, edinecekleri teorik bilgileri, çok çeşitli atölye çalışmaları ile uygulamaya dönüştürmelerini ve farklı alanlarda tecrübe kazanmalarını sağlayan yaratıcı bir ortam sunuluyor.Girne'de 2 ayrı yerleşkede kurulu olan ARUCAD'da 11 atölye (Baskı atölyesi, resim atölyesi, heykel ve seramik atölyesi, cam füzyon atölyesi, açık alevle şekillendirme atölyesi, vitray atölyesi, sıcak cam atölyesi, kalıpla şekillendirme atölyesi, cam gravür atölyesi, cam finisaj atölyesi, ahşap atölyesi), 6 stüdyo (Animasyon stüdyosu, fotoğraf ve video stüdyosu, dijital prodüksiyon stüdyosu, tasarım stüdyosu, temel sanat ve desen stüdyosu, taş yontu stüdyosu) ve 3 laboratuvar (Mac laboratuvarı, PC laboratuvarı, Fab Lab) bulunuyor.ARUCAD'te tüm öğrenme deneyimi sadece bir sınıf içerisinde gerçekleşmiyor. İleri teknolojilerle kurulan atölyeler, stüdyolar ve laboratuvarlarda öğrenciler üretirken öğrenme öğrenirken üretme deneyimine sahip. Üniversitenin etkinlik alanı Art Space'te, yıl boyunca açılan sergilerin yanı sıra her ay sanat, tasarım ve iletişim alanında tanınmış isimlerin yer aldığı akademik konuşmalar serisi gerçekleşiyor. Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda ARUCAD'te birçok kulüp ve topluluk bulunuyor.