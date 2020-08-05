İstihdam kapılarını yapay zekâ açacak

Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı ve İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir dijital çağda hangi mesleklerin daha çok talep göreceği konusunda adaylar için önemli ipuçları içeren bir çalışmayı SABAH Tercih Eki için hazırladı. Adayların bu yıl girdikleri bir programın 4 ya da 5 yıl sonra öneminin azalabileceğini söyleyen Özdemir tercih edilen alanların mutlaka yapay zekâyla harmanlanmışmış olması gerektiğini söyledi. Özdemir adaylara şu önerilerde bulundu:Üniversite tercih döneminin başlayacağı bugünlerde hangi üniversite, hangi bölüm, hangi meslek? Çünkü 4-5 sene okumak için seçilen bölümün, başladığınızdaki yeri, önemi ve istihdam potansiyeli, siz mezun olurken aynı olmayabilir.Üstelik bu durum, avukat ve doktorluk gibi iş garantili mesleklerde bile karşılaşılabilir vaziyette. Peki 5 senelik bir öngörü ile hangi bölüm tercih edilmeli?Hekimlikten başlayalım: Tıp tercih etmeye karar verdiğinizde, mezun olurkenki hedefiniz en kötü aile hekimi olmak ise bir kez daha düşünmenizde fayda var. Büyük ölçekli, kritik olmayan hastalıklarımız için gittiğimiz aile hekimlerinin, teşhis ve tedavi süreçleri, dünya genelinde verinin gücü ve yapay zekâ sayesinde, bir chatbot(sohbet robotu), bir videobot (görüntülü olarak etkileşim kurabildiğiniz sohbet robotu), hatta sadece basit bir cep telefonu uygulaması, bir robot sayesinde yürütülebilir vaziyette.Mesela boğaz ağrınız için "evde tedavi olabilir durumda mısınız, yoksa akut bir durum var ve doktora mı gitmelisiniz?" sorusuna ülkemizden çıkan başarılı bir startup, kolaylıkla cevap verebiliyor. O halde tıp fakültesini seçerken ki hedefiniz, hekim olmak değil; belki de henüz var olmayan özel bir alanda uzmanlaşacak kadar çok çalışan, bir makine ile işbirliği yapabilecek esneklikte, verinin alanınızı nasıl etkilediğini bilen bir hekim olmak olmalı! Yani sıradanlıktan, tekdüzelikten tamamıyla sıyrılmış bir hekim.Hadi bir de hukuk alanına bakalım: Pek çok mevzuat, dava örneği, yasa ve yönetmeliği oldukça iyi bilmesi gereken, değişiklikleri takip eden ve uyarlayabilen bir avukat olmayı hayal ediyorsanız lütfen bir kez daha tercihlerinizi gözden geçirin.Dünya genelinde davalarda karar mercilerine yardımcı olan, avukatların ezberlemek zorunda oldukları konularda bireylere olası dava sonucu ve süreci konusunda destek olan makineler, sohbet robotları mevcut. Hatta ülkemizden çıkan bir startup; bir dava ile ilgili pek çok bilgiyi sunabilen, vakaları, davaları analiz ederek yorumlayan, dilekçe süreçlerinde yardımcı olan bir yapay zeka tabanlı hukuk yardımcısı geliştirdi.Yani siz mezun olana kadar, seçtiğiniz alandaki avukat ihtiyacını azaltan pek çok makine devreye girmiş olabilir. Peki avukatlığın yükselen yüzü ne olacak? Hayaliniz avukat olmaksa, henüz tartışmalı olan alanlara doğru yönelmeli, alanınız dışı görünseler bile, veri, yapay zeka ve robotlar hakkında bolca bilgi edinmeli ve kendinizi sürekli güncellemelisiniz.Meslekler hep değişiyordu, ama bu değişim 150 yıl gibi uzun bir süre alırken, corona öncesi 5-6 yılda değişimin geleceği öngörülmüştü. Corona ile insanlar, veriye, yapay zekâya, makinelere hayatlarının her alanında ihtiyaç duyduklarını anlamış oldular. Bu nedenle mesleklerdeki değişim süresi daha da kısaldı.Peki hangi bölümü, hangi üniversiteyi tercih etmelisiniz? Cüzi fiyatlarla dünyanın en prestijli üniversiteleri kabul edilen MIT, Harvard gibi üniversitelerden ders alabiliyorsanız, tercihinizi popülariteden yana kullanmayın. Çünkü siz, "adı yeter" diye o üniversiteden olana kadar, ismi çok az duyulmuş bir başka üniversiteden bir genç arkadaşım, kendini alan dışı bilgilerle donatarak geliştirmiş olduğu için önünüze geçebilir.O halde tercihlerinizi yaparken, üniversiteleri ziyaret ederken "o üniversitenin hangi bölüm olursa olsun veriye ve yapay zekâya ne kadar aşina olduğunu, bölüm dışında ne kadar farklı bilgiler edinmenize olanak sağladığını, kendinizi yenilemenize imkan tanıdığını" sorun, sorgulayın.Çünkü üniversiteler artık, internetten, açık öğrenme ortamlarından öğrenilebilen bilgilerin kalıplaşmış şekilde sunulduğu yerler değil, gerçek dünyadan örneklerle derslerde sizi besleyen, araştırma yapabildiğiniz, birlikte nasıl ürün geliştirilebilir keşfettiğiniz ve henüz adı konulmamış, bilinmeyen mesleklere hazırlayan kurumlar olmalıdır.Yani her ne seçerseniz seçin, ya veri ile yakından ilişkili olsun ya da o bölüm çatısı altında veriyle, yapay zekâ ile harmanlanmış şekilde sunulsun.