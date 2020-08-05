LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları (lise yerleştirme) ile nakil başvuruları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen LGS tercih sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Öğrenciler tercihlerini yayımlanan kılavuz bilgilerine göre tamamladılar. MEB 2020 takvimine göre; lise yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Nakil başvuruları nasıl yapılacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI İLE MEB NAKİL İŞLEMLERİ!

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olup saati ise henüz belli değil. Resmi açıklama geldiğinde haberimizim içerisinde olacaktır. Öte yandan nakil işlemleri ve lise yerleştirme sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde...