LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları (lise yerleştirme) ile nakil başvuruları!

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ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları (lise yerleştirme) ile nakil başvuruları!

Lise tercihleri yapıldı ve şimdiki süreç lise yerleştirme sonuçlarının yani LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklemek yönünde oluyor. 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerin alınmasının ardından binlerce öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Öte yandan lise tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte boş kontenjanlar da belirlenecek ve nakil işlemleri başlayacak. Peki; ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Nakil başvuruları nasıl yapılacak? İşte tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:55 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:56 ABONE OL
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ile nakil başvuruları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen LGS tercih sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Öğrenciler tercihlerini yayımlanan kılavuz bilgilerine göre tamamladılar. MEB 2020 takvimine göre; lise yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Nakil başvuruları nasıl yapılacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI İLE MEB NAKİL İŞLEMLERİ!

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olup saati ise henüz belli değil. Resmi açıklama geldiğinde haberimizim içerisinde olacaktır. Öte yandan nakil işlemleri ve lise yerleştirme sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde...

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ile nakil başvuruları!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin gözü kulağı sonuçlarda. Tercihte bulundukları okullara yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden öğrenciler ve en az onlar kadar heyecanlı olan veliler, için sık sık MEB'in sonuç sayfasını ziyaret ediyor. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e¬okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS TERCİH BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ile nakil başvuruları!

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları (lise yerleştirme) ile nakil başvuruları!
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