Maltepe’de çok yönlü eğitim

Korona virüs salgını sürecinde Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında lisans düzeyinde en fazla online ders ve canlı sınıf uygulamasıyla lider olan Maltepe Üniversitesi 2020-2021 yeni eğitim-öğretim yılında iddiasını sürdürüyor. Maltepe Üniversitesi'nin çatısı altında 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar ve 1 meslek yüksekokulu bulunuyor. Üniversite kurulduğu günden bu yana 25 bini aşkın mezun verdi, salgın döneminde haziran ayında diplomalarını alan 2 bin 757 öğrenciye ise Türkiye'de ilk kez düzenlenen online kep atma töreniyle veda edildi. Çam ormanı içinde bin dönümlük bir kampüse sahip Maltepe Üniversitesi, öğrencilerine yarı zamanlı çalışma olanağı sağlarken, "Akran mentörlüğü", "Gökyüzünde fark yaratanlar", "Etik liderlik akademisi" gibi uygulamaları ile ise sadece diploma vermekle yetinmeyip, sertifikalarla öğrencilerini zenginleştiren bir anlayışa sahip olduğunu kanıtlıyor.Avrupa'da 29 ülkede 114 üniversite ve 600'den fazla bölümle 176 Erasmus+ anlaşması olan üniversitenin ayrıca yurtdışı üniversitelerle 31 tane ikili anlaşması bulunuyor. 2013'ten bu yana düzenlediği uluslararası öğrenci kongrelerini gelenekselleştiren Maltepe Üniversitesi UNESCO kürsüleri ile de Türkiye'yi yurtdışında temsil ediyor. 2009 yılında açılan UNESCO felsefe ve insan hakları kürsüsü ile 2019'da açılan toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültür kürsüsü dünya çapında ses getiren çalışmalara imza atıyor. Uluslararası Bakalorya konusunda öğretmenlere verilen desteklerle klinik psikoloji ve ona bağlı olarak beden psikoterapisi alanlarında yapılan çalışmalar Maltepe Üniversitesi'nin adını ulusal ve uluslararası alanda sık sık ön plana çıkarıyor.Öğrenci odaklı, yenilikçiliği destekleyen ve değişime açık bir eğitim anlayışını benimsediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, "Öğrencilerimizin profesyonel hayata hazırlanmalarında kendi potansiyellerinin farkına varabilecekleri alanlar açmanın; değerli öğrencilerimize kendilerini keşfetmek ve yenilik getirmek üzere ilham verebilmenin önemine inanıyoruz. Bu önceliğimiz gücünü, eğitimi sınıf ötesine taşıyan yaklaşımımızdan olduğu kadar, güçlü akademik kadromuzun disiplinlerarası ve çok paydaşlı araştırmalarından ve projelerinden alıyor" dedi.