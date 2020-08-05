MEB ile 2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçları için beklenen tarih duyurusunu yayımladığı takvim ile gerçekleştirdi. Bu kapsamda Açık lise öğrencilerinin katıldığı 2. Dönem sınavlarının Ağustos ayında belirtilen tarihte erişime açılacağı bilgisi verilirken öğrenciler konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB TARİHİ DUYURDU!

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanan AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama MEB tarafından yapıldı. Bu durumda sonuçların Ağustos ayında belirtilen tarihte erişime açılacağı biliniyordu. Öğrenciler soru ve cevapların kısa zaman içerisinde yayımlanmasını bekliyor…