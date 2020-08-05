2020 Lise tercih sonuçları (lise yerleştirme) açıklandı mı? MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Lise tercih işlemlerini E Okul tercih robotu üzerinden tamamlayan öğrenciler şimdi lise tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. MEB tarafından 8.sınıf öğrencileri için uygulanan tercih işlemleri bilindiği üzere 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Hal böyle olunca LGS tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Ancak saat kaçta açıklanacağına dair henüz net bir bilgi gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı