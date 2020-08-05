2020 Lise tercih sonuçları (lise yerleştirme) açıklandı mı? MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Lise tercih işlemlerini E Okul tercih robotu üzerinden tamamlayan öğrenciler şimdi lise tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. MEB tarafından 8.sınıf öğrencileri için uygulanan tercih işlemleri bilindiği üzere 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Hal böyle olunca LGS tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

MEB takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Ancak saat kaçta açıklanacağına dair henüz net bir bilgi gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.