Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2020 Lise tercih sonuçları (lise yerleştirme) açıklandı mı? MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2020 (lise yerleştirme) açıklandı mı? MEB ile ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Liseye geçiş yapacak öğrenciler için merakla beklenen diğer adıyla araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın bitmesi ile birlikte öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. MEB 2020 takviminde yer alan bilgilere göre; sonuçlar için tarih belli olsa da saat için henüz resmi bir açıklama gelmedi. 29 Temmuz 2020 tarihinde sona eren tercihler için LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve detayları!

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:22 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:23 ABONE OL
MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları Lise yerleştirme açıklandı mı?

Lise tercih işlemlerini E Okul tercih robotu üzerinden tamamlayan öğrenciler şimdi lise tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. MEB tarafından 8.sınıf öğrencileri için uygulanan tercih işlemleri bilindiği üzere 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Hal böyle olunca için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

MEB takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Ancak saat kaçta açıklanacağına dair henüz net bir bilgi gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları Lise yerleştirme açıklandı mı?

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları Lise yerleştirme açıklandı mı?

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Lise tercih sonuçları (lise yerleştirme) açıklandı mı? MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA