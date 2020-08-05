Mezuniyet öncesi iş deneyimi

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olarak 2008'de temelleri atılan Beykoz 8 yüksek lisans, 19 lisans ve 22 önlisans olmak üzere toplam 49 program ile eğitim öğretime devam ediyor. Beykoz Üniversitesi'nde öğrenciler lisans eğitimlerinde 7 dönem okulda, bir dönem işyerinde, önlisansta ise 3 dönem okulda bir dönem işyerinde olmayı ifade eden 7 +1, 3+1 modelleri ile öğrenim görüyor. Bir dönemlik staj üniversitenin Kariyer Merkezi tarafından da takip ediliyor. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman "Öğrencilerimizin mezun olur olmaz ve hatta öğrencilikleri sırasında, alanları ile ilgili sektörlerde tercih edilen ve öncelikli olarak istihdam edilen mezunlar olmasını hedefliyoruz. Üniversitemizde laboratuvar ve atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitimleri ve bunların çıktılarını çok önemsiyoruz. En önemlisi de üniversite öğrenimi sırasında iş deneyimi elde etmek isteyen öğrencilerimize, 3+1, 7+1 modeli bu şansı veriyor" dedi.Beykoz Üniversitesi'nde ders içeriklerinin sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulduğunu belirten Rektör Durman, "Üniversitemizin fark yarattığı bir diğer nokta da 'Yetkinlik Geliştirme Programı. Günümüzde iş dünyası üniversite mezunlarının alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bazı kritik yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını bekliyor. Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan bilgisinin yanı sıra 21'inci yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 14 yetkinlikte kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmalarını hedefledik. Bugün Beykoz Üniversitesi'ne kayıt yaptıran her öğrencinin 14 yetkinlikteki düzeyi ölçümleniyor. Öğrenciler böylelikle geliştirmeleri gereken yetkinliklere yönelik dersleri belirliyor ve mezuniyetlerine dek bu dersler ile yetkinliklerde önemli ölçüde gelişme kaydediyor" diye konuştu.Beykoz Üniversitesi pandemi sürecinde uzaktan eğitimde de başarılı bir sınav verdi. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (ÜNİAR) nisan ayı başında yaptığı araştırmada üniversite uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten ikinci vakıf üniversitesi oldu. Rektör Durman, "Pandemi öncesinde de uzaktan eğitim platformumuz OnlineBeykoz'da ders yapabilme yetkinliği olan bir üniversiteydik. Korona virüs süreciyle birlikte bir haftada bu gücümüzü tüm programlarımızda uygulanabilir hale yükselttik ve ilk haftadan başlamak üzere dönemi başarı ile tamamladık. Öğrencilerimizin derslere katılım oranı yüksek, öğretim elemanlarımızın yeni normale uyumu mükemmel oldu" dedi.Beykoz Üniversitesi'nin önlisans programları ile fakülte ve yüksekokul bölümlerinden herhangi birinde okuyan öğrenciler açılacak çift anadal ile yandal programlarına da başvuru yapabiliyorlar. Öğrenciler çift/ikinci anadal ya da yandal programları için ayrıca öğrenim ücreti de ödemiyorlar.Beykoz Üniversitesi 2020- 2021 eğitim-öğretim yılında lisans ve önlisans programlarının burslu ve yüzde 50 indirimli kontenjanlarına öğrenci alacak. Öğrenciler yüzde 50 indirimli kontenjanları ilk 5 tercihlerinde yer vermeleri ve yerleşmeleri durumunda yüzde 25 tercih bursundan da faydalanabilecek.