Öğrencilere İŞKUR danışmanlığı

Vakıf destekli bir devlet üniversitesi olarak köklü bir geçmişe sahip olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalarla öğrencilerinin istihdamına büyük katkı sağlıyor. Üniversitede, öğrencileri ve mezunları iş dünyasına hazırlayarak istihdam edilmelerini sağlayan Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. Öğrencilerin mesleklerini daha iyi tanımalarına ve kariyerlerine doğru şekilde yön vermelerine katkı sunan merkez aynı zamanda İŞKUR ile birlikte çalışıyor. Merkez bünyesinde görev yapan İş Kulübü ve Hizmet Merkezi ve İŞKUR Temsilcisi öğrencilerin iş gücü piyasasını ve işletmeleri tanımalarını ve tanışmalarını sağlıyor. CV nasıl hazırlanır, iş nasıl aranır, iş görüşmesi nasıl yapılır ve benzeri soruları uygulamalı cevaplıyor, iş gezileri düzenliyor. Üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarına büyük önem veren BAİBU bu kapsamda meslek yüksekokullarına verdiği kariyer desteklerini de sürdürüyor. Özel bir ayakkabı firması ile imzalanan protokol kapsamında, deri sektörünün kalbi Gerede'de, öğrenciler ve mezunlar için önemli bir istihdam projesi hayata geçiyor. Gerede Meslek Yüksekokulu'na bağlı saraciye atölyelerinde yerli saya, ayakkabı, cüzdan ve kemer imalatı yapılacak. Tekstil-giyim-ayakkabıderi bölümü öğrencileri, uygulamalı derslerinde atölyelerdeki imalat çalışmalarına katılabilecekler, başarılı öğrenciler, deri ve deri ürünleri sektöründe öncelikli istihdam edilecekler. İstihdam olanaklarından mezun öğrenciler de yararlanabilecek. YKS'de bölümü kazanan ilk 10 öğrenciye eğitim bursu verilecek.BAİÜ'de her yaş dostu üniversite de oldu. Rektörlük öncülüğünde, en kutsal vazifeyi ifa eden annelere yönelik "Anneler Üniversitede" eğitim projesi hayata geçirildi. YÖK'ün diğer üniversitelerde yaygınlaştırmak için adımlar attığı projeyle, çeşitli sebeplerle üniversite eğitimi alamayan annelere bir hafta boyunca İslam'da Aile İçi Yaşam, Aile İçi İletişim, Aile Hukuku, Stresle Başetme- Şiddetin Önlenmesi, Zaman Yönetimi-Medya Okuryazarlığı, İlk Yardım-Ev Kazalarının Önlenmesi ve Ergonomi, Sıfır Atık Yönetimi ve Sağlığın Korunmasında Tarama Yöntemleri ve KETEM Hizmetleri konularında uygulamalı dersler veriliyor. Proje çerçevesinde Çocuk Üniversitesi, Engelli Üniversitesi ve büyüklere yönelik İkinci Bahar Üniversitesi projelerini hayata geçirmek amacıyla da çalışmalar yapılıyor.BAİBÜ dünyanın en prestijli akademik dergilerinden olan Nature Index'te, Fizik Bilimlerinde 10'uncu, Doğa Bilimlerinde de 23'üncü sıraya yükselme başarısını gösterdi.Üniversite yükseköğretimin Nobel'i olarak değerlendirilen ve dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından biri olan, Londra merkezli Times Higher Education'un (THE) "University Impact Rankings 2020", derecelendirmesinde "Nitelikli Eğitim" kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak dünya üniversitelerinde ilk 200'e girerken Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldı.BAİBÜ "Nitelikli Eğitim" kategorisinde dünyada ilk 200, Türkiye'de 4. sırada yer alma başarısının yanı sıra, "Sağlık ve Refah" kategorisinde, dünyada ilk 600'e girerken Türkiye'de 19'uncu sırada, "Azaltılmış Eşitsizlikler" kategorisinde dünyada ilk 300'e girerken Türkiye'de 8'inci sırada, "Cinsiyet Eşitliği" kategorisinde dünyada ilk 300'e girerken Türkiye'de 9'uncu sırada yer aldı.