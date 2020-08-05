Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020: MEB ile İl dışı atama kontenjanları ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?

Okulların açılmasına kısa süre kala öğretmen il dışı ihtiyaç listesi gündemde merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. 6 Ağustos'tan 10 Ağustos tarihine kadar sürecek olan başvurularla birlikte 2020 il dışı tayin kontenjan ve ihtiyaç listesi MEB'in resmi sitesinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar il dışı atama başvurusu için en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Peki Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020 belli oldu mu? MEB ile İl dışı atama kontenjanları ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?

ÖĞRETMEN İL DIŞI İHTİYAÇ LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

İl dışı atama kontenjanları öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yer değiştirme isteyen öğrenmenler 6 Ağustos tarihinden itibaren başvurularını yapabilecekler. Öğretmenlerin il dışı kontenjanları ise henüz belli olmadı.

İşte il dışı ihtiyaç listesi ve kontenjanları hakkında tüm detaylar…