Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020: MEB ile İl dışı atama kontenjanları ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?

Okulların açılmasına kısa süre kala öğretmen il dışı ihtiyaç listesi gündemde merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. 6 Ağustos'tan 10 Ağustos tarihine kadar sürecek olan başvurularla birlikte 2020 il dışı tayin kontenjan ve ihtiyaç listesi MEB'in resmi sitesinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar il dışı atama başvurusu için en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Peki Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020 belli oldu mu? MEB ile İl dışı atama kontenjanları ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?
İl dışı atama kontenjanları öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yer değiştirme isteyen öğrenmenler 6 Ağustos tarihinden itibaren başvurularını yapabilecekler. Öğretmenlerin il dışı kontenjanları ise henüz belli olmadı.
İşte il dışı ihtiyaç listesi ve kontenjanları hakkında tüm detaylar…
İl dışı kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
Öğretmen il dışı tayin başvuruları 6 Ağustos'ta başlıyor ve 10 Ağustos'ta sona eriyor. Atamalar başvuruların tamamlanmasının hemen ardından 11 Ağustos'ta açıklanacak.
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır
23 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.
23 İL LİSTESİ
1 Adıyaman
2 Ağrı
3 Ardahan
4 Batman
5 Bingöl
6 Bitlis
7 Diyarbakır
8 Elazığ
9 Erzincan
10 Erzurum
11 Gaziantep
12 Hakkari
13 Iğdır
14 Kars
15 Kilis
16 Malatya
17 Mardin
18 Muş
19 Siirt
20 Şırnak
21 Şanlıurfa
22 Tunceli
23 Van