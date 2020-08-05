ÖSYM ile 2020 YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları: 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı

YKS maratonu sona erdi. Üniversite kapılarını aralayacak olan öğrenciler için YKS tercih kılavuzu incelenmeye başlandı. Uzun bir sınav maratonun ardından 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını merak edenler için ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları bilgilerini paylaştı. Böylelikle kaliteli okullarda eğitim görmek isteyen öğrenciler için tercih öncesi 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar bilgisine YKS tercih kılavuzu ile ulaşabilmiş oldu. İşte, YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas tercih robotu ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına kavuşan öğrenciler 2020 YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemine girecek olan öğrenciler için '' 2020 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR TABAN PUANLARI

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İyi bir üniversite eğitim görmek isteyen öğrenciler için Üniversite kontenjanları hakkında YÖK'ten önemli bir açıklama geldi. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

İşte, ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzu ile üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları