Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM ile 2020 YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları: 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı

ile 2020 ve kontenjanları: 2 ve 4 yıllık lisans önlisans , başarı sıralaması, kontenjanları! Atlas tercih robotu ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına göre tercih dönemine girmiş olacak. 6- 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak tercih işlemleri için tarafından yayınlanan tercih kılavuzu, 2 ve 4 yıllık , başarı sıralaması ve kontenjanlarında kolaylık sağlıyor. Haberimizde, 2020 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna ve Atlas tercih robotu ile 2 ve , başarı sıralaması, kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:09 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:11 ABONE OL
ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2020: YÖK Atlas tercih robotu ekranı! 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS maratonu sona erdi. Üniversite kapılarını aralayacak olan öğrenciler için incelenmeye başlandı. Uzun bir sınav maratonun ardından 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını merak edenler için , YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları bilgilerini paylaştı. Böylelikle kaliteli okullarda eğitim görmek isteyen öğrenciler için tercih öncesi 2 ve 4 yıllık lisans önlisans ve kontenjanlar bilgisine YKS tercih kılavuzu ile ulaşabilmiş oldu. İşte, YKS tercih kılavuzu ve Atlas tercih robotu ile 2 ve , başarı sıralaması ve kontenjanları…

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına kavuşan öğrenciler 2020 YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemine girecek olan öğrenciler için '' 2020 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR TABAN PUANLARI

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İyi bir üniversite eğitim görmek isteyen öğrenciler için Üniversite kontenjanları hakkında YÖK'ten önemli bir açıklama geldi. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

İşte, ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzu ile üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2020: YÖK Atlas tercih robotu ekranı! 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS KONTENJAN KILAVUZU

Adaylar, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇTİĞİMİZ YILIN ÜNİVERSİTE TABAN PUANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2020: YÖK Atlas tercih robotu ekranı! 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS BARAJ PUANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Pandemi sebebiyle YÖK yaptığı yazılı açıklamada TYT'de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarını 170'e çekildiğini açıkladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanlarıyla üniversite tercihi yapacak adayların sınavlardan en az 170 puan alması gerekecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSYM ile 2020 YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları: 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA