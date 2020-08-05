Pandemi tercihte de ezber bozacak

İELEV Okulları Genel Müdürü Burak Kılanç üniversite seçimlerinde doğru tercih yapmak için hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda adaylara yol haritası niteliğinde şu önerilerde bulundu:"Bu sene elde ettiğim puan ve başarı sırasını geçen sene elde etmiş olsam, acaba hedeflediğim bölüme girebilir miydim?" Bu kıyaslamanın sağlıklı olabilmesi için iki sene arasından, sistem şartlarında ve büyüklüklerinde ciddi farklar olmaması gerekir. 2020 YKS için durumu incelediğimizde, adaylar açısından ezber bozan şartlar ortaya koydu, koymaya devam ediyor. Bu durum, adayların tercih davranışında değişikliklere neden olabilir.TYT oturumunun süresinin 30 dakika uzatılması, lisans programlarını tercih için gerekli 180 puan barajının 170'e indirilmesi, sadece bu seneye özgü değişiklikler olarak hayata geçti. Bu değişiklikler sonucu, tercih yapmaya hak kazanan kişi sayısı artacaktır. YKS bir sıralama süreci olduğu için, bu yığılma yüksek puanlı bölümlerde önemli bir değişikliğe neden olmaz ancak orta ve düşük puanlı bölümlerin tercih edilme oranlarını değiştireceğini düşünüyorum.Her sene YKS'ye başvuran adayların yüzde 5 ya da 6'sı kadarı sınava girmez. Bu sene bu oran artabilir, zira biliyoruz ki adaylar içinde hatırı sayılır bir kitle sadece kendini denemek amacıyla sınava giriyor ve sağlık kaygıları nedeniyle bu kişiler sınava girmekten kaçınmış olabilirler. Sonuçlar açıklandığında göreceğiz.Eldeki veriler gösteriyor ki, üniversiteye yerleşenlerin üçte ikisi ailesinin yanından başka şehirlere gidiyor. Bu sene, bu eğilim değişebilir. Aileler, Covid-19 nedeni ile çocuklarının başka şehre gitmesini istemeyebilirler. Bunun en çok vakıf üniversitelerinin kısmi burslu programlarına olumlu etkisinin olabileceğini düşünüyorum.Covid-19'dan kaynaklı ekonomik türbülans, pek çok ailenin kararlarında etkili oluyor. Bu nedenle, ekonomik anlamda ailesi sıkıntı yaşayan ya da sıkıntı yaşayabilecek aday, üniversiteli olma hayalini bir sonraki seneye bırakabilir. Bu noktada, YÖK kararı ile vakıf üniversitelerine tam burslu program kontenjan şartının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesinin olumlu etki yaratacağını düşünüyorum. SANAL TANITIMLARI İYİ TAKİP EDİNÜniversiteli olma sürecinde başarı sadece sınavlardaki yüksek performansa bağlı değildir. Puan yüksek olduğu halde, tercih dönemini verimli geçirmediği için süreci başarı ile sonuçlandıramayan adayların sayısı az değildir. Tercih döneminin hakkını vermek gerekir.Tercih döneminde, Covid-19 şartlarında, kampüs ziyaretleri eskisi gibi yapılamayacaktır. Ancak fiziksel olarak kampüsler ziyaret edilemese de üniversitelerin sunduğu uzaktan tanıtım platformları verimli şekilde kullanılmalıdır. Adayların tercih edecekleri bölümün başkanı ile, hocaları ile, asistanları ile, fakültenin dekanı ile, hatta üniversitenin rektörü ile görüşme fırsatı varsa bunu mutlaka kullanmalıdır.Adaylar, kendi kişisel kariyer hedeflerinin gerçekleşebilmesi yönünde üniversitelerin hazır bulunuşluklarını sınamaları gereklidir. Bir aday aldığı puan ve başarı sırası ile bir üniversiteyi hak ediyorsa, o üniversitenin de o öğrenciyi hak etmesi gerekir. Öğrenciyi hedeflerine ulaştırabilmek için hazır ve niyetli olmalıdır.YKS sonuçlarının açıklanmasından bu yana başarı sıraları ve puan dağılımlarıyla ilgili sosyal medyada gereksiz tartışmalar olduğunu gözlemliyoruz. İki milyonu aşkın kişinin girdiği bir sınavda yığılmalarda yıllar arasında fark görülmesi doğaldır. Ancak bu durumu tespit etmiş olmanın tercih yapacak adaya faydası yoktur.Zira yığılma çok ya da az olsun, bir aday misal 20 bininci sırada ise 20 bininci sıradadır ve başarı sırası esastır. Özetle, puanlar yıllar içinde değişebilir, ama başarı sıralaması yerleşmede esastır. Adayların birbirlerinden süre olarak nasıl ayrıştığı da (yığılma) önemli değildir. Sonuçta amaca ulaşmak için ilk 40 içinde yer almak gerekmektedir.Sağlıklı bir tercih listesi hazırlamak için işin matematiksel tarafını kotarmak yeterli değil. Bilinçli tercih için, doğru kaynaklardan doğru bilgileri araştırmak ve değerlendirmek gerekiyor. Bunlar:2016'dan beri tercih dönemlerinin olmazsa olmazı haline geldi ve her sene yeni modüller ile içeriği zenginleşiyor. Adayların YÖK Atlas'ta çoğunlukla Tercih Sihirbazını kullandığını gözlemliyoruz. Oysa ki mezunların merkezi sınavlarda (ALES, KPSS, TUS vb) başarısını gösteren Mezun Atlası modülü, bölümlere yerleşenlerin profilini tomografi detayında gösteren Lisans/Önlisans Atlası modülleri de dikkate alınmalı.Bir bölümün profilini/karakterini o bölümdeki akademisyenler belirler. Adaylar, YÖK Akademik'te bölümlerde görevli öğretim üyelerinin isimlerini, çalışmalarını, özgeçmişlerini ve hatta iletişim bilgilerini bulabilirler. Adayların üniversitede kendilerinin yetiştirecek hocalarını şimdiden bilmeleri ve değerlendirmeleri önemlidir.Sayıları 80'e yaklaşan vakıf üniversiteleri kontenjan büyüklüğü olarak toplamın yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Vakıf üniversitelerinin tercih edecek adaylar bu raporu inceleyerek kütüphane kaynakları, açık/kapalı alan, öğretim üyesi sayısı, akreditasyon, öğrenci odaklı yapılan harcamalar vb. pek çok boyutta üniversiteleri kıyaslamalılar.