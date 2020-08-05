Sağlıkta staj garantisi

Köklerini spor, kültür ve eğitim mirasından alan Fenerbahçe Üniversitesi uluslararası alanda söz sahibi nesiller yetiştirme hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite öğrencileri Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliği sayesinde kulübün modern spor tesislerinin kullanımı, Medicana Sağlık Grubu'nun ise hastanelerinde staj ve çalışma imkânlarından da yararlanabiliyor. Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, dünya dillerine hâkim, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime odaklanmış, bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek, böylece dünyanın önde gelen global üniversiteleri arasında yer almayı hedefliyor.Bünyesinde 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 5 fakülte, 1 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ile toplamda 17 lisans bölümü ve 10 ön lisans programı bulunduran Fenerbahçe Üniversitesi başarıyı da burslarıyla ödüllendiriyor. Yüzde 100 ve yüzde 50 burs imkânlarının yanı sıra üniversiteyi ilk 3 tercihinden biri olarak seçen ve yerleşen öğrenciye ek olarak yüzde 25 var.