Sektör kampüse girdi

İstanbul Arel Üniversitesi, "Senin İçin Daha İleriye" mottosuyla birlikte 30 yılı aşkın geçmişini, yenilikçi yaklaşımla buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde başarılı ve teknolojik altyapısı sayesinde, uzaktan eğitim sistemi ile eğitimine hız kesmeden devam eden İstanbul Arel Üniversitesi, eğitime yatırım yapan, bilgiyi üreten, özgüven sahibi ve sosyal girişimcilik bilinci yüksek mezunlar yetiştiren bir üniversite olma özelliği taşıyor. İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde bulunan Arel Profesyonel (ArelPro), Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM), Arel Teknoloji Transfer Ofisi (ArelTTO) aracılığıyla iş dünyasıüniversite işbirliğini her boyutuyla hayata geçiriyor. ArelPro, akademisyenler ile sektör profesyonellerini bir araya getirerek hayata geçirdiği "Markalı dersler" ile öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi sağlanıyor. İş dünyasını kampüse taşıyan ArelPro, aynı zamanda öğrencilerin şirketlerde gerçek iş dünyasını deneyimlemelerine de olanak sağlıyor. Şirketlerde farklı birimlerde düzenlenen atölye çalışmaları, şirket gezileri, sektör profesyonellerinin verdiği markalı dersler, yenilikçi eğitim anlayışının tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor.İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara ve Sefaköy yerleşkelerinden sonra Cevizlibağ'da açtığı yeni yerleşke ile eğitime yatırımını sürdürüyor. Şehrin merkezinde bulunan ve son teknolojiye sahip laboratuvarları barındıran yerleşkede sağlık bilimleri yüksekokulunun yanı sıra bu sene ilk defa öğrenci alacak olan Tıp fakültesi de yer alıyor. Hepsi tam burslu 40 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacak olan Tıp fakültesinin yanı sıra sağlık alanında diş protez teknolojileri ve ağız diş sağlığı önlisans bölümleri de bu sene ilk öğrencilerini alacak bölümler arasında yer alıyor. Bunlarla birlikte gastronomi, havacılık yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, çizgi film ve animasyon lisans bölümleri ile mekatronik, bilgisayar destekli tasarım önlisans bölümlerine de bu akademik yılda öğrenci alınacak.İstanbul Arel Üniversitesi iletişim fakültesi öğrencilerinin sınıf ortamında öğrendiklerini uygulayarak pekiştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Arel Medya içerisinde dijital yayıncılık, gazete, televizyon ve radyoyu barındırıyor. Arel Medya, yazılı basın, görsel, işitsel, dijital medya, halkla ilişkiler ve tasarım birimleriyle, öğrenciye bu süreçte iş deneyimi yaşatmayı ve bilgiyi ürüne dönüştüren yapısıyla, öğrenciyi profesyonel yaşama hazırlamayı amaçlıyor.ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme aşamasında öğrencilerine yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında burs veren İstanbul Arel Üniversitesi'nin sağladığı imkânlar ÖSYM giriş burslarıyla sınırlı kalmıyor. Tercih indirimi, yöre indirimi gibi indirimlerin yanı sıra öğrencilerine çalışma imkânları da sunan Arel Üniversitesi'nde, öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i ilave indirim veya destek alarak eğitimine devam ediyor.