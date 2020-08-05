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SON DAKİKA! psikoloji bölümü kapanacak mı?

Türk yükseköğretim sistemine 1982 yılından bu yana Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Açıköğretim Fakültesi () ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Giderek gelişim gösteren ve yıllar boyu yeni bölümler eklenen uzaktan eğitim formatıyla eğitim sunan fakültede açılan psikoloji bölümü tartışma yaratmıştı. Söz konusu bölümün kapatılmasıyla ilgili isteklerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’e verilen talimatla ilk adım atıldı. Bu gelişme sonrasında merak edilerek AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaştı. Peki, AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 00:13 Son Güncelleme: 6.8.2020 00:13 ABONE OL
SON DAKİKA! AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? AÖF psikoloji bölümü son durum…

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımız 1982 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi bünyesinde lisans ve önlisans eğitim derecelerinde pek bölümle fırsat sunan Açıköğretim Fakültesi () psikoloji bölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bölümün fakülte bünyesinde açılması sonrası pek çok mecrada tartışma yaratması ve kapatılması isteklerinin fazlaca olması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'e konuya ilişkin talimat verildi. Tüm bu gelişmelerin sonrasında ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

AÖF PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KAPANACAK MI? AÖF PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SON DURUM

Açıköğretimi Fakültesi psikoloji bölümü kapatılacak mı? sorusu ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;

SON DAKİKA! AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? AÖF psikoloji bölümü son durum…

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, () Başkanlığına bildirdiğini açıkladı.

SON DAKİKA! AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? AÖF psikoloji bölümü son durum…

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 'psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde' bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir"

ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? AÖF psikoloji bölümü son durum…
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