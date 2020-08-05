SON DAKİKA! AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? AÖF psikoloji bölümü son durum…

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımız 1982 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi bünyesinde lisans ve önlisans eğitim derecelerinde pek bölümle fırsat sunan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) psikoloji bölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bölümün fakülte bünyesinde açılması sonrası pek çok mecrada tartışma yaratması ve kapatılması isteklerinin fazlaca olması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK'e konuya ilişkin talimat verildi. Tüm bu gelişmelerin sonrasında AÖF psikoloji bölümü son durum ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler AÖF psikoloji bölümü kapanacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

AÖF PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KAPANACAK MI? AÖF PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SON DURUM

Açıköğretimi Fakültesi psikoloji bölümü kapatılacak mı? sorusu ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;