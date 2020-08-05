Tercihte yeni kriter uzaktan eğitim performansı

1.7 milyon üniversite adayı için tercih maratonu yarın başlıyor. Tercihler 14 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Adaylara 24 tercih hakkı tanındı. 4 yıllık lisans tercihleri için gerekli 180 baraj puanının 170'e düşürülmesiyle tercih yapmaya hak kazanan aday sayısı da artmış oldu. 2019'da 180 puan barajını geçen aday sayısı 484 bin 820 iken, bu yıl sayı 693 bin 440 oldu. Geçen yıla göre tercih yapacak aday sayısı 208 bin 620 kişi arttı. Sayının arması nedeniyle bu yıl bir üniversiteye yerleşebilmek için doğru tercih yapmak daha çok önem kazandı.Özellikle SAYISAL (SAY) puan türünde adaylar tercih yaparken çok dikkatli olmalı. Çünkü bu alanda oldukça fazla aday yığılması söz konusu. Bu yıl tercih yapacak aday sayısı SAY puan türünde 208 bin 620 artarak 693 bin 440 oldu. Adayların açıkta kalmaması için tercih listesini çok aşağı sıralardan oluşturması gerekiyor. Örneğin 100 bininci sırada olan bir aday tercih listesini 30 binlerden başlatarak 200 binlere kadar inmesi gerekiyor. Bu yıl tercihlerinizdeki en önemli kriterlerin arasında ise üniversitelerin uzaktan eğitim performansı yer almalı.Maltepe Üniversitesi Aday İlişkileri Uzmanı Gökhan Menekşe "Üniversitenin eğitim ve öğretim konusundaki performansına, özellikle, artık gündemden hiçbir şekilde çıkmayacak olan uzaktan eğitim konusundaki performansına mutlaka bakılmalıdır" dedi. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitimin artık kalıcı hale geleceğini söyleyen Menekşe "Bu artık üniversite seçerken yeni bir kriterimiz oldu. Covid-19 salgını döneminde üniversitelerin uzaktan eğitimdeki karneleri incelenebilir. Teknolojik alt yapıları ve geçen zaman diliminde hangi koşullarda ve platformlarda eğitimin gerçekleştiğini incelemek artık son derece önemli oldu" diye konuştu.Günümüzde eğitimin yanı sıra sosyal ve toplumsal yönleri geliştirmek, çokkültürlü olmak, iyi iletişim kurabilmek, disiplinlerarası çalışmalar yapabilmek son derece önemli bir hale gelmiştir. Bir başka nokta da üniversitenin ulusal ve uluslararası işbirlikleridir. Üniversitelerin bulundukları bölgede, kamu ve özel kurumlarla, sanayiyle yaptığı işbirlikleri incelenip, sağladıkları staj olanakları ve uygulama alanlarına yönelik çalışmaları da dikkate alınmalıdır. Üniversitenin uluslararası kuruluşlarla olan bağlantısı sadece Erasmus olarak düşünülmemeli, ikili anlaşmaların sayısı da göz önünde bulundurulmalı ve adaylar özellikle bu noktaları dikkate almalıdır.Üniversitelerin web sitelerinden öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, araştırmalarını, uzmanlıklarını, kamuoyundaki tanınmışlıklarını inceleyin. Tam zamanlı olup olmadıklarını kontrol edin.Üniversitenin hangi alanlarda öne çıktığını, mezunların iş yaşamlarını iyi araştırın. Sosyal olanaklarını, işbirliklerini, uluslararası bağlantılarını da inceleyin.Kampüslerin özelliklerini de iyi araştırın. Kütüphanelerini, laboratuvarlarını, araştırma ve uygulama merkezlerini, teknoloji transfer ofisini, ayrıca sosyal olanakları, spor komplekslerini inceleyin.