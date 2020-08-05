Ünıversitede girişimci olabilmenin tüyoları

Meslek hayatında girişimci olmak isteyen üniversite adayları mezun olmadan önce bu şansı yakalayabilir, birçok farklı alanda deneyim kazanabilir. Girişimciliğin bir sıfat olduğunu ve her isme yakıştığını söyleyen Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Arı girişimci olmayı hedefleyen üniversite adayları için önemli tavsiyelerde bulundu. Girişimcilikte lider ve rol modellerin önemli olduğunu vurgulayan Arı "Ancak, bu yolculukta örnek alacağınız kişiler en hızlı meşhur olan Internet fenomeni veya şans eseri ilk bitcoinleri satın alanlar olmamalı. Hayatınızın kalitesi, hikâyenizin derinliğine de bağlıdır ve hiçbir hikâye bu kadar rastsal beklentilerle yazılamaz" dedi. Arı girişimciliğin kapılarını üniversite yıllarında açabilmek için adaylara şu önerilerde bulundu:Her girişimcinin bir hikâyesi vardır, sorunları görür ve düzeltmek için çaba harcar, geleceği görür ve onu yaratmak için uykusuz kalır. Bunun için araştırır, sorar. Çoğu zaman asıl problemin başka, önerdiği ilk çözümünün de yetersiz olduğunu anlar. Bakışını değiştirir, doğru probleme doğru çözümü üretecek şekilde adapte olur. Girişimci bu sırada sosyalleşir, ekip kurar, iletişimi kuvvetlenir. Aynı çocukluk heyecanı, gençlik enerjisi ve yaşlılık sorumluluğuyla.Girişimci olmak isteyen gençlere verebileceğimiz en önemli tavsiye doğru ekosistemlerin içinde yer almalarıdır. Doğru ekosistemler size çok boyutlu mentorluk ve destekler sunabilen ortamlardır. Yani teknik bilgi, sektörel tecrübe, sürdürülebilir iş modelleri, yetenekli takım arkadaşları, çekirdek sermaye, ofis alanı, ürünleştirme destekleri, atölye imkanı ve global vizyon ile erişimi sağlayabilen kurumlardır.Artık ülkemizin her yerinde, doğru girişimcilik ekosistemlerini bulmak mümkün. Arama motorunda istediğiniz şehrin, üniversitenin, firmanın, belediyenin hatta bankanın ismi yanına "girişimcilik merkezi" veya "kuluçka merkezi" yazdığınızda, en yakınınızdaki girişimcilik dünyasının kapısını kolayca aralarsınız.Bu merkezlerin kimisi daha sektörel odaklı yani "tematik", kimileri ise tüm sektörlere hitap eden çözümlere yönelik girişimcilik hizmetleri sunmaktadır. Girişiminizin ilk seviyelerinde ön kuluçka hizmetlerinden (0-6 ay), şirketleşince de kuluçka iş geliştirme hizmetleri ve çekirdek sermayelerden (6-18 ay) faydalanabilirsiniz.Bu aşamalardan sonra da hızlandırıcı adı verilen, global pazara açılma, seri üretim, satış, değerleme ve Seri A-B-C yatırımcı destekleri gelecektir.Girişimcilik merkezleri günümüzde gençlerin sıkça talep ettikleri, daha esnek ve dinamik bir çalışma kültürünün de temsilcileri olmuşlardır. "Coworking" adı verilen birlikte çalışma ve başarmaya dayalı, proje temelli, çevik takımların ve yalın ürünlerin oluşturulduğu, kazan-kazan mantığında rekabet öncesi işbirliklerinin yapıldığı bu merkezlerde, küresel ölçekli firmalara kafa tutan ve onların 100 yılda geldikleri noktaya 2-3 yılda gelmeyi başaran pek çok girişim ortaya çıkmıştır.Türkiye girişimcilik ekosistemleri de artık şeytanın bacağını kırmış ve Peak Games gibi milyar dolarlık unicorn'lar ortaya çıkarmayı başarmıştır. Yüz yıl da geçse bin yıl da, değişmeyecek bir kural vardır ki: Geleceği girişimciler şekillendirir.