Uzaktan eğitimde İzmir farkı

Teknolojik altyapısını tamamen yenileyerek oluşturduğu Akıllı Kampüs'te öğrencilerine 24 saat erişilebilir öğretim modeli sunan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) uzaktan eğitimde fark yarattı. Türkiye'de blackboard learn, blackboard collaborate öğrenme yönetim sistemi ile panopto ders kayıt ve izleme sistemi'ni kapsayan eğitim teknolojilerini aynı anda kullanan tek üniversite olmayı başaran İEÜ, 10 bin öğrencisinin süreci sorunsuz geçirmesini sağladı. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener "8 dilin konuşulduğu kampüsümüz ve tamamı yurt dışı tecrübesine sahip akademisyen kadromuzla, dünya çapında insan kaynağı yetiştiren sayılı üniversiteden biriyiz" diye konuştu.Türkiye'de, üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir konseptini geliştirerek, öğrencilerine "garantili staj", "referanslı iş" ve "kesintisiz burs" imkanı sunan İEÜ yıllardır planlı olarak gerçekleştirdiği teknolojik yatırımların karşılığını da koronavirüs sürecinde aldı. Eşzamanlı olarak derslerini işleyen ve kayıt sistemi sayesinde tekrar tekrar dinleyen, akademisyenleriyle istedikleri zaman iletişime geçen İzmir Ekonomili gençler, dijital dönüşüme çabuk uyum sağladı.Özgener, koronavirüs süreciyle birlikte küresel iş yapma anlayışının da değişeceğine dikkat çekerek, dijital dönüşümün gereklerini fark eden ve buna göre kendini şekillendiren üniversitelerin değer yaratacağını söyledi. Özgener "Covid-19 ile küresel mücadele devam ediyor. Söz konusu yaşam olunca öğrenmemiz, farkına varmamız gereken önemli durumlar, krizden çıkarmamız gereken dersler var. Milletler, mücadeleyi küresel aşamaya varmadan ulusal ölçekte yürütmeyi tercih ettiler. Her ülke, 'Önce benim vatandaşım' dedi. Milli ve yerli teknolojilere sahip olan ve sağlık alanına yatırım yapmış ülkeler krizi iyi yönetti. Bunlardan birisi de Türkiye. Birçok ülkeye göre can kaybımız daha az oldu. Eğitimli iş gücü, nitelikli üniversiteleri, yüksek teknolojiye sahip araştırma kuruluşları olan ülkeler dünya çapında ön plana çıktı. Ayrıca, bir şehirde yaşayanların toplam kalitesinin şehirlerdeki yaşam kalitesini belirlediği çok net anlaşıldı. Burada da İzmir ve İzmirliler öne çıktı. Eğitimlerine yurt dışında ya da Ankara, İstanbul gibi kentlerimizde devam eden öğrencilerimizden İzmir'e yoğun bir ilgi var" dedi.İEÜ mezunları, akademik başarılarını iş hayatına taşıyarak dünyaca ünlü şirketlerin ilk tercihi oldu. İEÜ'den mezun olan 239 kişi, kariyerlerine 43 farklı ülkede devam etme fırsatı yakalarken, Türkiye'yi genç yaşta başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı. Kendi işini kuran ya da uluslararası firmalarda üst düzey görev edinen İEÜ mezunlarının 36'sı Almanya, 27'si ABD, 23'ü İtalya, 19'u İngiltere, 15'i Polonya, 10'u Kanada, 8'i Belçika ve 7'si de Hollanda'da yaşamlarını sürdürüyor.2017'de iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünden mezun oldu. 2 yıllık tezli yüksek lisansını, İtalya'daki Roma Üniversitesi La Sapienza'da tamamladı. Şu anda, İKEA Milano'nun tasarım ekibinde iç mimar olarak çalışıyor.2017'deyazılım mühendisliği bölümünü bitirdi. Mezun olduğu senenin yaz aylarında, Erasmus programından yararlanarak Macaristan'ın Szeged şehrine yazılım testi alanında staj yapmaya gitti. Kısa sürede kendini geliştirerek Flexion Mobile şirketinden yine Yazılım Test Mühendisliği pozisyonu için teklif aldı ve burada görevine devam ediyor.2011'de Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2018 yılından beri İngiltere'deki Unilever UK&Ireland şirketinde Bilişsel/Deneysel Psikoloji ve Sinirbilim alanlarından sorumlu Bilim ve Teknoloji Müdürü olarak çalışıyor.2008'de bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.2018'den itibaren Polonya'da P2P dijital öğrenme platformu olan Brainly'de global genişlemeden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. 2010-2015 yılları arasında Google'da kıdemli ürün analisti olarak da çalıştı.2008'de yazılım mühendisliğinden mezun oldu. Türk Telekom ve Turkcell Superonline firmalarında toplam 5 yıl çalıştıktan sonra Lazzoni Mobilya New York operasyonuna dahil oldu. 2015'te İEÜ mezunu toplam 5 kişilik ekip ile kurduğu Pandora Reality ve Kabaq 3D Food Technologies şirketleriyle, arttırılmış ve sanal gerçeklik alanında çalışmalar yürütüyor.