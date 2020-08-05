YÖK sanal fuarı nedir, nasıl kayıt olunur? YÖK sanal tercih fuarı katılımı nasıl yapılır?

YKS tercihi yapacak üniversite adayları YÖK sanal fuarına yoğun ilgi gösteriyor. 4- 7 Ağustos tarihleri arasında onlıne hizmet veren fuarda üniversite bölümleri, burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi birçok konuda yardım sağlanıyor. Sanal Fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler. Kayıtlarını oluşturmak isteyenler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; YÖK sanal fuarı nedir, nasıl kayıt olunur? YÖK sanal tercih fuarı katılımı

YÖK SANAL FUARI NEDİR?

YÖK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada da dijital ortamda 4-7 Ağustos'ta düzenlenecek fuarda; yükseköğretim kurumlarındaki programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler anlatılacak.

İşte YÖK sanal fuarı kayıt ekranı ve tüm bilgiler…