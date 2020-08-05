Yükseköğretimde yeni bir yıldız

İstanbul'un Galata Semti'ndeki kampüsüyle öğretim hayatına bu yıl başlayacak olan İstanbul Galata Üniversitesi'nin bölümleri belli oldu. Üniversite, istihdama yönelik bölümleriyle ve sağlam akademik kadrosuyla yükseköğretimde kaliteyi bir adım daha yükseğe çıkartıyor. Nilüfer Bulut'un Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İstanbul Galata Üniversitesi'nde; Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Toros Alcan, Kezban Hatemi, Laki Vingas, Prof. Dr. Aşkın Asan, Sener Bulut, Ayşe Cevahir, İshak İbrahimzadeh gibi akademik ve sosyal hayatta birer marka olan isimler mütevelli heyetinde yer alırken, Prof. Dr. Özgür Çengel üniversitenin rektörü olarak atandı. Sanat ve sosyal bilimler fakültesi, spor bilimleri fakültesi ile İstanbul Galata Üniversitesi yükseköğretimde yeni bir tercih olarak istihdama yönelik bir başlangıç yapıyor. Sanat ve sosyal bilimler fakültesinde gastronomi ve mutfak sanatları, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, iletişim ve tasarımı, psikoloji, yönetim bilişim sistemleri bölümleri yer alırken, spor bilimleri fakültesi'nde antrenörlük eğitimi bölümü, diş hekimliği fakültesinde ise temel bilimler ve klinik bilimler bölümleri yer alıyor. Meslek yüksekokulunda ise dişçilik hizmetleri bölümü, terapi ve rehabilitasyon bölümü, tıbbi hizmetler ve teknikler Bölümleri yer alıyor.Milyonlarca üniversite adayının tercih yapmak için gün saydığı şu günlerde, İstanbul Galata Üniversitesi de tercih formlarındaki yerini aldı. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek üniversitenin taban puanları da bu yılki tercihlere göre belirlenecek. Üniversite, ilk 5 tercihine İstanbul Galata Üniversitesi'ni yazan adaylar için kayıt sırasında yüzde 25 ek tercih bursu da verecek. Üniversitenin tanıtım günleri Galata Yerleşkesi'nde 4 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.