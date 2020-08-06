Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

Bugün başlayan tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

sınavı sonrası yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği üniversite tercihleri başladı. Tercih döneminde en çok merak edilen konulardan biri de üniversite tercihlerinin ne zaman biteceği. Tercih dönemi üniversite adayları, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programları için üniversite taban puanları araştırması yaparak hazırlıklarını tamamladılar. YKS tercih tarihleri ile ilgili detayları da üniversite adayları ile paylaştı. Peki,  Üniversite tercihleri için son gün ne zaman? Bu başlık altında, merak edilen detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:24 Son Güncelleme: 6.8.2020 10:24 ABONE OL
Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

sınavında yüz binlerce öğrencinin ter dökmesinin ardından tercih maratonu da bugün başlıyor. tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS ile erkanı, 6 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Bugüne kadar üniversite taban puanları ve 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans bölümleri hakkında araştırma yapan öğrenciler, artık bu tercihlerini resmileştirebilecek. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek, tercihler için son gün ne zaman? Aşağıda, merak edilen tüm detaylar yer alıyor!

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına kavuşan öğrenciler 2020 YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 6 Ağustos tarihinde ercih dönemine girecek olan öğrenciler için '' 2020 Üniversite tercihleri ne zaman bitecek'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YKS KONTENJAN KILAVUZU

Adaylar, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

GEÇTİĞİMİZ YILIN ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

YKS BARAJ PUANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Pandemi sebebiyle YÖK yaptığı yazılı açıklamada TYT'de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarını 170'e çekildiğini açıkladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanlarıyla üniversite tercihi yapacak adayların sınavlardan en az 170 puan alması gerekecek.

Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA