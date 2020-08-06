Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman?

YKS sınavında yüz binlerce öğrencinin ter dökmesinin ardından tercih maratonu da bugün başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS ile üniversite tercih erkanı, 6 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Bugüne kadar üniversite taban puanları ve 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans bölümleri hakkında araştırma yapan öğrenciler, artık bu tercihlerini resmileştirebilecek. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek, tercihler için son gün ne zaman? Aşağıda, merak edilen tüm detaylar yer alıyor!

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına kavuşan öğrenciler 2020 YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 6 Ağustos tarihinde ercih dönemine girecek olan öğrenciler için '' 2020 Üniversite tercihleri ne zaman bitecek'' sorusu yanıt bulmuş oldu.