İl dışı atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2020 Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Öğretmenleri yakından ilgilendiren il dışı atama başvuruları için geri sayım başladı. İller arası değişiklik yapmak isteyen eğitimciler başvuru tarihlerini, şartlarını ve kontenjan listesini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerini yakından takip ediyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken başvuru tarihleri belli oldu. Peki İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları şartları ve kontenjanları

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İl dışı atama başvuruları, öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Konuya yönelik araştırmalar sürerken 'İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. İl dışı atama başvuruları 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

İşte il dışı atama başvuruları ve kontenjanları hakkında tüm detaylar…