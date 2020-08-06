İl dışı atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2020 Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Öğretmenleri yakından ilgilendiren il dışı atama başvuruları için geri sayım başladı. İller arası değişiklik yapmak isteyen eğitimciler başvuru tarihlerini, şartlarını ve kontenjan listesini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerini yakından takip ediyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken başvuru tarihleri belli oldu. Peki İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları şartları ve kontenjanları
İl dışı atama başvuruları, öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Konuya yönelik araştırmalar sürerken 'İl dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. İl dışı atama başvuruları 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
İşte il dışı atama başvuruları ve kontenjanları hakkında tüm detaylar…
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı.
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2′ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.