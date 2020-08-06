Listenizde geleceğin mesleklerine yer verin

Üniversitelere yerleşmek için tercihler bugün başladı. Sadece bir üniversiteye yerleşebilmek için değil, mezun olduğunuzda da istihdam alanı geniş olan programlara öncelik vermenizde yarar var. Bu kapsamda tercih listenizde mutlaka "Geleceğin meslekleri" olarak nitelendirilen programlara da yer verin. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) hem geçen yıl hem de bu yıl bu programları üniversitelerin kontenjanlarına ekledi. Peki bu alanlar neler? Kaç devlet üniversitesinde var? Kontenjanları ne kadar? İşte sadece Türkiye'de değil, küresel anlamda da iş garantisi olan geleceğin meslekleriyle ilgili detaylar:Veri saklama teknikleri, ağ, veri ve uygulama güvenliği gibi derslerin verildiği programardan mezun olan gençlere hem kamuda hem de özel sektörde oldukça fazla ihtiyaç var. 4 yıllık bir olan bölüm. 4 üniversitede var. Kontenjanı 59.Dünya genelinde 1 milyar dolara yakın bir pazarı var. 4 yıllık bir bölüm. 13 üniversitede bu program açıldı. Kontenjanı 264.Sadece teknolojide değil, sosyal alanlarda yapay zeka teknolojisi kaçınılmaz bir gereksinime dönüştü. 4 yıllık bir bölüm. 7 üniversitede var. Kontenjanı 102.Bilişim, finans, bankacılık, sağlık, eğitim hizmetleri, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon alanlarında istihdam alanı oldukça geniş. Şimdilik sadece İstanbul Teknik Üniversitesi'nde açıldı. 4 yıllık programa 40 öğrenci alınacak.İhtiyaç duyulan duyulan bilgisayar programlarının, yazılımların, kodlarını kullanarak ürün geliştirilmesine yönelik bir alan. 4 yıllık. Toplam 2 devlet üniversitesinde var. 36 öğrenci alacak.2 yıllık önlisans programı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde var. Toplam kontenjan 41.Bu yıl açılan 2 yıllık programlardan biri. Üretim verimliliği, anlık takibi ve uzaktan müdahale edilebilmesini sağlayan otomasyon sistemleri ile donatılmış fabrikalara dijital fabrika deniyor. Şimdilik sadece Ankara Üniversitesi'nde var. 41 öğrenci alınacak.Engelli bireylerin hayata ve üretime kazandırabilmek için onlara yardımcı olacak profesyoneller yetiştiren bir program. Bu yıl açıldı. Toplam 4 devlet üniversitesinde var. 2 yıllk program. Kontenjanı 90.Bu yıl açılan 2 yıllık bir önlisans programı. İstihdam alanı oldukça geniş. İHA operatörlüğünden, haritacılık işlemlerine ve hava fotoğrafçılığına kadar geniş bir iş alanı mevcut. 4 üniversite var. Kontenjanı 142.