Son dakika: Üniversite tercihleri 2020 başladı! ÖSYM ile YKS tercihleri öncesi üniversite taban puanları ve kabul sıralamaları

ÖSYM tarafından sabah yapılan duyuru ile birlikte, osym.gov.tr aday işlemleri ekranında üniversite tercihleri adayların erişimine açıldı. Heyecanla beklenen sürecin başlaması ile birlikte üniversite taban puanları da araştırılmaya başlandı. Özellikle 2 yıllık ön lisans taban puanları ve örgün öğretimde 4 yıllık lisans bölümleri taban puanları olmak üzere iki başlık adayların odak noktası oldu. Aşağıda, 2020 YKS sonrası üniversite tercihleri hakkında detaylar yer almaktadır.

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR? YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Peki, üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır ve nelere dikkat edilmeli? Haberimizden, YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite kontenjanları, taban puanları ve YKS tercih ekranı 2020;