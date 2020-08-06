Üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları 2020! ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, milyonlarca aday tercih işlemlerini nasıl yapacakları konusunda araştırmaya yapıyordu. Bilindiği üzere ÖSYM'nin yayınladığı takvimde tercihlerin 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtilmişti. Tercih heyecanının bugün itibariyle başlaması ile birlikte tercih kılavuzunda ise 2 ve 4 yıllık bölümler, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar adaylar tarafından merak ediliyor. Haberimizden, 2020 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına kavuşan öğrenciler 2020 YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemine girecek olan öğrenciler için '' 2020 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR TABAN PUANLARI

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İyi bir üniversite eğitim görmek isteyen öğrenciler için Üniversite kontenjanları hakkında YÖK'ten önemli bir açıklama geldi. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

İşte, ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzu ile üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları