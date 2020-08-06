YKS tercihleri tüm hızıyla sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından barajı geçen adaylar için tercih hakkı büyük önem taşıyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen adaylar YKS tercihlerini belli sayıda yapması gerekiyor. Üniversite tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek olan öğrenciler tercih hakkıyla alakalı detaylı araştırmaya başladı. Buna göre; YKS tercihlerinde tercih hakkı kaç? 2020 üniversite tercihlerinde kaç tercih hakkı var?

YKS TERCİHLERİNDE TERCİH HAKKI KAÇ?

YKS tercih maratonu başladı. ÖSYM tarafından 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan tercihlerle alakalı adaylar '' YKS tercihlerinde tercih hakkı kaç?'' sorusuna yanıt arıyor. Üniversite tercihi yapmaya hak kazanan adaylar tercih işlemlerinde izlemeleri gereken adımlarını merak ediyor. Adayların YKS tercihlerinde 24 tercih yapma hakkı bulunmaktadır.

İşte konuya dair detaylar…