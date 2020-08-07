15 bin çocuk emin ellerde

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı okul devamsızlığı, suça yönelme, ihmal ve istismara uğrama riski nedeniyle sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları korumaya almak için yaşama geçirilen "mobil çocuk hizmet birimleri" 15 binin üzerinde çocuğun hayatına dokundu. Okul, ev ziyaretlerinde 56 binin üzerinde görüşmede yaklaşık 2 bin çocuk hakkında bakım, danışmanlık, sağlık, eğitim tedbiri kararı talep edildi, 5 binin üzerinde çocuk sanat, spor ve sosyal faaliyete yönlendirildi, 4 bine yakın çocuk sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamına alındı.Türkiye genelinde 175'in üzerinde mobil ekip, 3 bin 800'e yakın okulun eşleşmesi yapıldı. Çocukların takibinin okul ve aile ortamında yapılırken, uzman ekipler binlerce çocuğa destek elini uzatıyor. Geçen yıl yaşama geçen mobil çocuk hizmet birimleri okul devamsızlığı olan çocuklar gün gün takip ediyor. Okula devam etmeyen çocukları eğitim-öğretim sistemine kazandırma, mesleki eğitime yönlendirme, sokaktan çekilerek sosyal rehabilitasyonun sağlanması, aile yanına döndürülmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu çerçevede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Selçuk, tarama sonrası çocuk ve ailenin uygun bulunan sosyal hizmet, yardımlara yönlendirildiğini belirterek, "Suça sürüklenme nedeniyle bakım tedbiri/koruma kara kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocuklar Bakanlığımıza bağlı ihtisas kuruluşlarda korunma, bakım altına alınmaktadır. Korunma altındaki çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travmanın en aza indirilmesi, olumlu tutum ve davranış oluşturulması hedefleniyor" dedi