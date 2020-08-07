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Haberler Eğitim Haberleri AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020: MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

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25-26 Temmuz tarihinde sınavlarına giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. öğrencileri 2.dönem sınav sonuçlarını sorgulamaya devam ederken ’den gelecek olan açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde tarafından yapılan açıklamaya göre ise Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 çalışma takvimiyle birlikte 2.dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB ile 2020 Açık Lise ?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:20 Son Güncelleme: 7.8.2020 09:21 ABONE OL
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav maratonu sona erdi. 25-26 Temmuz sınavlarına katılım gösteren adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. tarafından açıklanacak olan 2.dönem sınav sonuçları için güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışarıdan bitirmek zorunda kalan öğrenciler sınav sonuçlarına göre eğitimlerine devam edebilecek. Peki sorgulama nasıl ve nereden yapılır? ile 2020 ?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin katılım sağladığı sınavlar 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde sınavlarını olan öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH BELLİ OLDU

, Açık Öğretim Lisesi çalışma takvimine göre AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm..gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AÖL 2 .dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2020: MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
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