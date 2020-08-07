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Sınavı ne zaman? sınavı konuları neler, kimler girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. sınavına hazırlanan öğrenciler çalışmalarına hız kazandırırken sınav tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Haziran tarihinden bir başka tarihe ertelenen sınav için konular merak ediliyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken ve konuları belli oldu. Buna göre; Sınavı ne zaman? MEB ile İOKBS neler, kimler girebilir?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 15:16 ABONE OL
Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları sınavı tarihi ve konuları araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınav tarihleri belli oldu. Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS bursundan faydalanmak isteyenler sınav çalışmalarına hız kazandırdı. Peki ? İOKBS sınavı konuları neler, kimler girebilir?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının tarihi açıklandı. Böylelikle ve sınav tarihi gündemde yer edindi. Haberimizde, 2020 bursluluk sınav tarihine ve konularına ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.

SINAV MÜFREDATI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na () girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?
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