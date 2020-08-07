ÖSYM ile 2020 DGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama ekranı! DGS sınav giriş belgesi renkli mi olacak?

Hafta sonu gerçekleşecek olan Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı sınav öncesi DGS sınav giriş belgesi çıktısını alıyor. Bu belge sınava giriş esnasında adayların yanında bulundurması gerekirken öte yandan sınava katılım sağlayacakları ikameti de öğrenmiş oluyorlar. Peki, DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmak zorunda, nereden temin edilir? İşte ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Dikey Geçiş Sınavı için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Önlisans mezunu kişilerin katılım sağladığı sınavın sonrasında adaylar puanlarına uygun üniversitelerde eğitim aldıkları programı lisans düzeyine taşıyarak dört yıllık diploma sahibi olabilecek. Öte yandan DGS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulamaları da hız kazandı…
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.