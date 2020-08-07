DGS sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama ekranı 2020: DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

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9-17 Haziran’da başvuruları sona eren () sınav giriş belgesi yayınlandı. tarafından uygulanacak olan sınavda başarılı olan adaylar lisans eğitimi almaya hak kazanacak. Sınava girmeden önce en çok merak edilen konulardan birisi de Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi sorgulaması oluyor. Adayların sınavdan önce muhakkak sınav giriş belgesi (yerleri) edinmesi gerekiyor. Peki sorgulama nasıl yapılır? 2020 yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:23 Son Güncelleme: 7.8.2020 09:24 ABONE OL
DGS sınav giriş belgesi sorgula: 2020 DGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

başvurularının ardından sınav giriş belgesi merak edilmeye başlandı. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler çalışmalarına hız kazandırdı. tarafından uygulanacak olan sınav öncesinde sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulanmaya başlandı. Buna göre, sorgulama nasıl yapılır? 2020 yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından DGS sınav tarihi belli oldu. 9-17 Haziran'da başvuruları sona eren Dikey Geçiş Sınavı DGS sınavları 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta uygulanacak olan DGS sınav giriş belgesi yayınlandı.

İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

DGS sınav giriş belgesi sorgula: 2020 DGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine (2020-) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama ekranı 2020: DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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