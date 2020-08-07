DGS sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama ekranı 2020: DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Dikey Geçiş Sınavı başvurularının ardından DGS sınav giriş belgesi merak edilmeye başlandı. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler çalışmalarına hız kazandırdı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav öncesinde sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulanmaya başlandı. Buna göre, DGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2020 DGS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından DGS sınav tarihi belli oldu. 9-17 Haziran'da başvuruları sona eren Dikey Geçiş Sınavı DGS sınavları 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta uygulanacak olan DGS sınav giriş belgesi yayınlandı.

İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…